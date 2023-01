SV Lippstadt: 120 Regionalligaspiele, 24 Tore - Neuer Stürmer für den SVL

Der SV Lippstadt ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat seine zweite Winter-Verpflichtung getätigt.

Der SV Lippstadt 08 hat für die anstehende Rückrunde in der Regionalliga West seinen Kader erweitert und Gerrit Kaiser zurück an den Bruchbaum geholt. Der gebürtige Hammer war bereits von 2018 bis 2021 für Schwarz-Rot aktiv. RevierSport hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass Kaiser nach Lippstadt zurückkehren wird. Nun folgte die offizielle Bekanntgabe des Vereins.

"Über Gerrit Kaiser brauche ich in Lippstadt sicher niemandem etwas erzählen. Der Junge brennt für den Fußball und war in den dreieinhalb Jahren bei uns immer jemand, der voran ging. Er bringt Mentalität, Einsatzwillen und mittlerweile auch einiges an Erfahrung mit. Dass wir uns als SV Lippstadt 08 in der Winterpause derartig hochkarätig verstärken können, ist nicht selbstverständlich und daher freue ich mich gleich doppelt, dass Gerrit wieder bei uns ist", sagt Dirk Brökelmann, Sportchef beim SV Lippstadt, über den Rückkehrer.

Kaiser kam im Januar 2018 zum SVL und sorgte für das Novum, dass der Verein den Vertrag des damals 24-Jährigen noch vor seinem ersten Pflichtspiel verlängerte. Insgesamt blieb Kaiser für 3,5 Jahre in Lippstadt, wurde in der Zeit vom Mittelfeldspieler zum Mittelstürmer und erzielte in 101 Pflichtspielen 25 Tore.

Gerrit Kaiser ist nach Seung-won Lee der zweite Lippstädter Winterzugang.

In Ahlen spielte Kaiser in dieser Saison einen untergeordnete Rolle und kam nur zu acht Einsätzen. Insgesamt kann der gebürtige Hammer auf 120 Regionalliga-West-Spiele sowie 24 Tore zurückblicken. In der Oberliga Westfalen war Kaiser auch schon 89 Mal aktiv und erzielte acht Treffer. Nun sollen weitere wieder für Lippstadt in der Regionalliga West folgen.