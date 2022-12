SV Straelen: Vereinschef Tecklenburg kündigt Transfer von Oberliga-Torjäger an

Beim Regionalliga-Schlusslicht SV Straelen bereitet vor allem die Offensive sorgen. Jetzt kündigte Vereinschef Hermann Tecklenburg Verstärkung an.

Als abgeschlagenes Schlusslicht der Regionalliga West hat sich der SV Straelen in der Winterpause verabschiedet. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt bereits elf Punkte. Nur zwei Tore aus den letzten sieben Spielen und zwölf Treffer insgesamt zeigen, wo das Hauptproblem des SVS liegt: in der Offensive.

Der Straelener Angriff lahmt. Um dem entgegenzuwirken, verpflichteten die Grenzländer bereits die Japaner Takumi Yanagisawa und Kohei Nakano.

Doch bei diesen beiden Transfers soll es nicht bleiben. Vereinspräsident Hermann Tecklenburg kündigte im Kicker an, dass Pascal Weber vom VfB Hilden vor einem Wechsel an den Niederrhein steht. "Er möchte die Chance nutzen und in seiner Karriere einmal Regionalliga spielen", wird Tecklenburg zitiert. Denn er glaubt: "Mit einem treffsicheren und abgezockten Stürmer stünden wir nicht da unten."

Mit dem 32-Jährigen bekäme Straelen in jedem Fall einen Spieler, der weiß wo das Tor steht. Er traf für Hilden in dieser Saison bereits 16 Mal in 20 Oberliga-Einsätzen. Erst am vergangenen Sonntag steuerte Werber einen Doppelpack zum 7:0-Kantersieg gegen den 1. FC Kleve bei. Und insgesamt steht er bei 124 Toren in 242 Einsätzen für den VfB.

Für Hilden wäre der Abgang des erfahrenen Mittelstürmers ein herber Verlust. Weber läuft bereits seit über zwölf Jahren für die 03er auf. Doch nun scheinen seine Tage an der Hoffeldstraße gezählt zu sein.