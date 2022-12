RL West: Bocholt bestätigt Heimspiel am Hünting, Straelen holt zwei neue Spieler

News aus der Regionalliga West: Das Spiel des 1. FC Bocholt gegen Fortuna Köln wird in der Gigaset Arena am Hünting ausgetragen. Derweil hat Liga-Konkurrent SV Straelen zwei neue Spieler verpflichtet.

Das Regionalliga-Spiel des 1. FC Bocholt gegen Fortuna Köln findet am 17. Dezember (Samstag, 14 Uhr) in der Gigaset Arena statt.

Die Stadt Bocholt und die Polizei gaben am Freitag endgültig grünes Licht für die Austragung dieser Nachholpartie des 8. Spieltags am Hünting.

"Entsprechende Rückbau- und Sicherungsmaßnahmen innerhalb des im Bau befindlichen Gästebereichs sind hierzu notwendig. Dadurch reduziert sich für diese Begegnung die Kapazität für Gästefans von 600 auf 150, die Gesamtkapazität beträgt dann 2326 Zuschauer", informiert der 1. FC Bocholt.

Zuvor musste Bocholt bereits das Heimspiel für dieses Wochenende - Samstag, 10. Dezember 2022 - gegen Spitzenreiter Preußen Münster absagen.

SV Straelen: Zwei neue Japaner kommen

Der SV Straelen bleibt seiner Leidenschaft mit japanischen Fußballern treu und verpflichtete den 27-jährigen Takumi Yanagisawa.

Yanagisawa ist ein in Japan ausgebildeter Offensivspieler, der ein Eckpfeiler zum Aufstieg des 1. FC Bocholt aus der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West war. "Leider zog er sich eine Verletzung zu und konnte nach seiner tollen Leistung in der Oberliga sein Ziel, in der Regionalliga West zu spielen, nicht erfüllen. Takumi ist nun wieder topfit und konnte nach einem zweiwöchigen Probetraining mit dem Kader der 1. Mannschaft alle Verantwortlichen von seiner Qualität als Spieler und seinem guten Charakter überzeugen. Takumi spricht und versteht die deutsche Sprache gut und freut sich sehr auf die Zeit beim SV Straelen", freuen sich die Verantwortlichen des SV Straelen.

Zeitgleich schließt sich dem SV Straelen auch das japanische Talent Kohei Nakano von der Jugendakademie des japanischen Erstligisten Cerezo Osaka an. Der 19-jährige Kohei ist auf vielen Positionen im Mittelfeld einsetzbar. "Er soll über das Training mit der 1. Mannschaft und Spiele bei der 2. Mannschaft, bis zum Sommer, an den deutschen Herrenfußball herangeführt werden", heißt es im offiziellen Statement des Regionalliga-West-Tabellenletzten.