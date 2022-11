Preußen Münster: Spitzenreiter vereinbart drei Testspiele für die Winterpause

Noch zwei Spiele, dann verabschieden sich auch die Regionalliga-West-Klubs in die Winterpause. Spitzenreiter Preußen Münster hat seinen Winter-Fahrplan festgezurrt.

Für den Regionalliga-West-Tabellenführer SC Preußen Münster stehen vor der Winterpause noch zwei Liga-Duelle auf dem Programm.

Am Samstag (3. Dezember, 14 Uhr) an der heimischen Hammer Straße gegen den SC Wiedenbrück und eine Woche später in Oberhausen - RevierSport berichtete - gegen den 1. FC Bocholt. Danach verabschieden sich die Adlerträger – und das steht bei aktuell acht Zählern Vorsprung schon jetzt fest – als Spitzenreiter in die insgesamt achtwöchige Winterpause.

Anfang Januar nimmt die Mannschaft von Sascha Hildmann bereits das Training wieder auf und bestreitet drei Testspiele zur Vorbereitung auf den Liga-Re-Start am 4. Februar 2023 im Preußenstadion gegen Alemannia Aachen.

Die Suche nach geeigneten Testspielgegnern gestaltete sich für den Winterfahrplan allerdings besonders schwierig, da unter anderem die 3. Liga nach der langen WM-Pause bereits Mitte Januar wieder mit dem Pflichtspielbetrieb beginnt. Deshalb testet der SC Preußen mit dem SSV Jeddeloh II, Blau-Weiß Lohne und der U23 von Hannover 96 gleich gegen drei Vertreter der Regionalliga Nord.

Die Termine im neuen Jahr in der Übersicht:

14.01., 14 Uhr | Blau-Weiß Lohne (A)

15.01., 11 Uhr | Jahreshauptversammlung – Stadthalle Hiltrup

21.01., 14 Uhr | SSV Jeddeloh II (A)

28.01., 14 Uhr | Hannover 96 – U23 (A)

04.02., 14 Uhr | 19. Spieltag, Alemannia Aachen (H)