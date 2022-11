Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen gastiert am Samstagnachmittag bei Alemannia Aachen. RevierSport hat vor der Partie mit RWO-Offensivmann Leroy Mickels gesprochen.

Die Enttäuschung war groß bei Rot-Weiß Oberhausen. Am vergangenen Freitagabend hatte der Regionalligist den Aufsteiger 1. FC Bocholt zu Gast im Stadion Niederrhein und wollte durch einen Dreier den Anschluss an die Top-Teams der Liga halten.

Doch aus diesem Vorhaben wurde nichts. Nach einer intensiven Partie mussten sich die Kleeblätter mit einem 1:1-Remis begnügen, auch weil RWO aufgrund einer Gelb-Roten Karte gegen Nico Klaß lange in Unterzahl spielte. Dass die Mannschaft von Trainerurgestein Mike Terranova zumindest einen Punkt holte, lag am Ausgleichstreffer von Leroy Mickels.

Mit einigen Tagen Abstand analysierte der Leistungsträger die Partie wie folgt: "Das Spiel gegen Bocholt haben wir leider nicht so dominant gespielt, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir gehen nach einem Konter in Rückstand, kommen aber nach der Halbzeit schnell zurück und haben das Stadion dann natürlich hinter uns. Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel auch gewonnen hätten, wenn wir nicht über 30 Minuten in Unterzahl gewesen wären. Die Mannschaft hat super gekämpft und kaum etwas zugelassen, deswegen konnten wir mit dem Punkt leben."

Trotzdem: 26 Punkte aus 17 Spielen und Platz acht sind natürlich nicht der Anspruch der Kleeblätter. Das bestätigt auch Mickels, der sich für die Rückrunde einiges vorgenommen hat. "Natürlich hätten wir mit mehr Punkten nach der Hinrunde gerechnet, aber die Saison ist ein Marathon und es ist wichtiger, wo man am Ende steht. Wir als Mannschaft wissen, dass da noch mehr geht und werden das auch in der Rückrunde zeigen", erklärt der 27-Jährige gegenüber RevierSport.

Apropos Rückrunde. Mit dem Gastspiel bei Alemannia Aachen (26. November, 14 Uhr) beginnt für die Oberhausener am Samstag der zweite Teil der Saison. Aachen spielt eine überraschend starke Saison und geht als Tabellenvierter (29 Punkte) als Favorit in die Partie.

Ich freue mich sehr, am Tivoli aufzulaufen und vor einer großen Kulisse zu spielen. Unserer Mannschaft liegt es, vor so vielen Zuschauern zu spielen, wenn ich an die Partien gegen Aachen (Hinspiel, Anm. d. Red.), Duisburg und Münster zurückdenke. Wir fahren zum Tivoli, um zu gewinnen! Leroy Mickels.

Mickels, der in 20 Pflichtspielen für RWO an zehn Treffern direkt beteiligt war, erwartet ein Duell auf Augenhöhe: "Ich denke, es wird eine hitzige Partie – ähnlich wie im Hinspiel. Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen und einhundert Prozent abrufen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir gewinnen werden."

Für alle Spieler von Oberhausen wird das Kräftemessen am Aachener Tivoli ein Highlight sein. Es ist möglich, dass mindestens 10.000 Zuschauer kommen. Das wäre die größte Kulisse in einer Partie mit RWO-Beteiligung in dieser Saison. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei Mickels und Co. "Ich freue mich sehr, am Tivoli aufzulaufen und vor einer großen Kulisse zu spielen. Unserer Mannschaft liegt es, vor so vielen Zuschauern zu spielen, wenn ich an die Partien gegen Aachen (Hinspiel, Anm. d. Red.), Duisburg und Münster zurückdenke. Wir fahren zum Tivoli, um zu gewinnen!", blickt Mickels selbstbewusst voraus.