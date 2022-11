Fortuna Düsseldorf: Umworbener U23-Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag

Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf spielt eine ordentliche Saison und plant im Hintergrund bereits die neue Serie. Ein talentierter Offensivspieler bleibt.

Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag von U23-Stürmer Kevin Brechmann verlängert. Der 20-Jährige läuft auch in Zukunft für das Regionalliga-Team der Rot-Weißen auf.

Der gebürtige Solinger wechselte im Januar 2022 vom VfB Hilden an den Flinger Broich. In dieser Saison kommt Brechmann bisher auf 14 Einsätze (ein Tor) für Fortunas U23. Nach RevierSport-Informationen hatte Brechmann einige Anfragen vorliegen, entschied sich jedoch für einen Verbleib in der NRW-Landeshauptstadt.

Frank Schaefer, Direktor des Düsseldorfer Nachwuchsleistungszentrums, erklärt: "Seit Kevin zu uns gestoßen ist, hat er eine sehr bemerkenswerte sportliche Entwicklung genommen und spielt inzwischen eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft. Kevin verfügt über hochinteressante Voraussetzungen und Fähigkeiten und zudem über einen Top-Charakter."

Für die U23-Reserve des Zweitligisten, die nach den Pleiten gegen Münster (1:6) und Wuppertal (1:4) sich mit einem 5:0-Erfolg über Rot Weiss Ahlen zurückgemeldet hat, geht es in den verbleibenden Spielen im Kalenderjahr 2022 noch gegen Wattenscheid, Wiedenbrück und Bocholt.