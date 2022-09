Regionalliga West: Dieser Ex-Profi übernimmt den SV Straelen

Der SV Straelen hat am Donnerstag nicht nur einen neuen Trainer präsentiert, vor dem Spiel bei Rot Weiss Ahlen hat der Klub zwei weitere Neuzugänge klargemacht.

Der SV Straelen hat einen neuen Trainer gefunden. Nachdem Ex-BVB-Profi Sunday Oliseh am 21. August als Chefcoach des Klubs zurückgetreten ist, bekommt nun der nächste Ex-Profi seine Chance an der Römerstraße: Bekim Kastrati übernimmt den Klub um Mäzen Hermann Tecklenburg. Beide hatten sich im Rahmen von Tecklenburgs früherer Vorstandstätigkeit bei Fortuna Düsseldorf kennengelernt, wie er in der Rheinischen Post berichtet: „Anschließend haben wir uns nie so richtig aus den Augen verloren.“

Als „B+“-Trainerlizenz-Inhaber darf er mit Genehmigung des Westdeutschen Fußballverbands als Trainer der Straelener abreiten. Am Freitagabend steht dann schon das erste Pflichtspiel mit seinem neuen Klub an: Der SV Straelen gastiert bei Rot Weiss Ahlen. „Wir haben aktuell die wahrscheinlich schwierigste Mannschaft, die jemals für den SV Straelen aufgelaufen ist. Die Spieler kommen aus zehn Nationen. Bekim muss daraus eine Mannschaft machen“, sagt Tecklenburg in der RP weiter über den ehemaligen Stürmer, der in seiner Karriere unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Dynamo Dresden oder den Wuppertaler SV aufgelaufen ist. 2015 hatte er seine Karriere beendet. Tecklenburg: „Für ihn ist das natürlich auch eine Riesenchance. Wenn er das schafft, hat er sich endgültig einen Namen als Trainer gemacht.“

Der SV Straelen hat den Saisonstart in der Regionalliga West komplett verhauen. Nach einer überzeugenden Leistung im DFB-Pokal, wo der Klub gegen den FC St. Pauli denkbar knapp mit 3:4 scheiterte, warten die Straelener nach sieben Spielen immer noch auf den ersten Punkt. Damit diese am Freitagabend endlich eingefahren werden, hat sich der Verein mit Marcel Heller und Philipp Kenan Dünnwald-Turan verstärkt.

Ex-Profi Heller, der 123 Bundesliga- und 131 Zweitliga-Spiele absolviert hat, war zuletzt vereinslos und hatte sich beim Ligakonkurrenten Düren fit gehalten. Dünnwald-Turan war zuletzt beim englischen Fünftligisten Scunthorpe United aktiv. Die Regionalliga West kennt er allerdings noch aus seiner Zeit bei Kaan-Marienborn, dem Wuppertaler SV, Fortuna Köln und dem Bonner SC. In der Klasse kommt der Angreifer immerhin auf 32 Spiele (fünf Tore, sechs Vorlagen).