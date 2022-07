Rot-Weiß Oberhausen trennte sich bei der Generalprobe vor dem Regionalliga-Start 1:1 vom TSV Steinbach. Wir haben mit Trainer Mike Terranova gesprochen.

Ohne Niederlage beendete Rot-Weiß Oberhausen die Sommervorbereitung. Am Samstag holte die Mannschaft von Trainer Mike Terranova ein 1:1-Remis in Haiger beim Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach. In der Vorwoche siegte RWO gegen den niederländischen Zweitligisten BV De Graafschap mit 3:1.

Am kommenden Freitag (22. Juli, 19.30 Uhr) wird es ernst. Dann eröffnen die Kleeblätter die Regionalliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Alemannia Aachen. Die Kaiserstädter verloren ihren Härtetest vor dem Saisonauftakt gegen Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen (1:3).

RevierSport hat nach dem Steinbach-Test mit RWO-Trainer Mike Terranova (45) gesprochen. Der Coach gibt auch Auskunft über RWE-Probespieler Felix Schlüsselburg, der in der Vorwoche noch für Oberhausen im Testspiel gegen BV De Graafschap zum Einsatz kam.

Mike Terranova über …

das 1:1-Remis in Steinbach: "Das war ein guter Test vor dem Saisonstart. Steinbach hat viel Qualität. Beide Mannschaften sind hoch angelaufen und das Spiel war intensiv. Der Gegner hatte mehr Ballbesitz, aber wir konnten uns gute Torchancen erarbeiten. Es gibt aber noch Luft nach oben."

RWE-Probespieler Felix Schlüsselburg: "Er ist nicht mehr mit dabei. Ein Transfer von Felix kommt nicht infrage. Das liegt nicht an seinen Leistungen, er ist ein ordentlicher Junge. Aber eine Verpflichtung macht für uns keinen Sinn. Auf seiner Position sehen wir keinen Bedarf."

So spielte RWO beim 1:1 in Steinbach: Startelf: Davari - Winter, Klaß, Propheter, Boche - Holthaus, Ngyombo - Lunga, Heinz - Mickels, Kreyer Einwechselspieler: Fassnacht, Mai, Donkor, Petritt, Rexha, Sinclair, Öztürk Tore: 0:1 Winter (54.), 1:1 Singer (78.)

mögliche Transfers: "Wir sind eigentlich mit den Planungen durch und zufrieden mit dem Kader. Man soll niemals nie sagen, aber aktuell zeichnet sich nichts ab. Es müsste ja nicht nur sportlich, sondern auch finanziell passen."

den Start gegen Alemannia Aachen am Freitag: "Das wird ein Highlight. Wir freuen uns, dass wir gegen Aachen die Saison eröffnen und wollen direkt gut starten. Das wäre sehr wichtig. Die Fans können sich auf ein tolles Spiel einstellen. Wir werden in der Trainingswoche gut und intensiv arbeiten. Bei der Aufstellung wird es sicherlich ein, zwei Härtefälle geben."