Regionalliga West: Klatsche für den WSV, RWO-Remis im Härtetest, Münster siegt

Am Samstag waren mit Rot-Weiß Oberhausen, dem Wuppertaler SV und Preußen Münster drei Top-Teams aus der Regionalliga West in Testspielen im Einsatz. So lief es.

Nach einer bislang positiven Testspiel-Serie hat der Wuppertaler SV am Samstag eine deutliche Pleite kassiert. Beim Südwest-Regionalligisten KSV Hessen Kassel ging der WSV mit 1:5 (0:3) baden. Schon nach elf Minuten lagen die Bergischen 0:2 hinten. Kassels Marco Dawid hatte in der Anfangsphase doppelt getroffen (5., 11.). Jon Mogge erzielte das 0:3 aus WSV-Sicht. Und erst nachdem das Team von Björn Mehnert zwei weitere Gegentore schlucken musste (57./Jascha Döringer, 63./Marcel Fischer), gelang der Ehrentreffer. Er kam von Kevin Hagemann, der einen Elfmeter verwandelte (77.). "Im letzten Jahr haben wir hier auch verloren. Wir nehmen das als gutes Omen für die Liga. Heute ging es nicht um Punkte", wollte Coach Mehnert das Ergebnis nicht überbewerten. "Wichtig ist der nächste Samstag gegen Ahlen." Die Generalprobe vor dem Saisonstart gegen Rot Weiss Ahlen am nächsten Samstag steigt an diesem Sonntag gegen die U23 des FC Utrecht. RWO holt 1:1 im Härtetest gegen Steinbach Im letzten Test vor dem Saisonstart hat Rot-Weiß Oberhausen erstmals nicht gewonnen. Beim TSV Steinbach Haiger gab es ein 1:1. Für RWO sollte die Begegnung beim Top-Regionalligisten ein echter Gradmesser vor dem Auftakt gegen Alemannia Aachen am Freitag sein. Und es sah phasenweise sogar so aus, als würden die Kleeblätter einen Sieg mitnehmen können. Nils Winter schoss die Terranova-Elf in Führung (54.). Doch in der Schlussviertelstunde glich Haigers Jonas Singer (78.) aus. Ein dennoch achtbares Resultat für die Oberhausener. Münster schlägt einen Oberligisten Der SC Preußen Münster verkaufte sich zuletzt teuer gegen mehrere höherklassige Teams, im abschließenden Test trafen die Adlerträger dann auf den SC Spelle-Venhaus. Beim niedersächsischen Oberligisten siegten der SCP mit 3:0 (0:0). Das Team von Sascha Hildmann war drückend überlegen, dennoch mussten die Zuschauer im Emsland über eine Stunde auf Tore warten. Dann war Andrew Wooten gleich mit einem Doppelschlag zur Stelle (61., 63.). Gerrit Wegkamp traf zum Endstand (75.). Zum Liga-Start empfangen die Münsteraner die SG Wattenscheid am nächsten Samstag.

Zur Startseite