RWE: Wahnsinnseuphorie - schon 9.200 Dauerkarten sind weg

Noch bis Mittwoch, 18 Uhr, können die Fans von Rot-Weiss Essen Dauerkarten für die neue Saison erwerben. RWE könnte auch in der 3. Liga der Zuschauermagnet werden.

Die Euphorie in Essen um RWE ist vor der ersten Saison in der 3. Liga seit deren Einführung im Jahr 2008 riesengroß. Das war zuletzt schon beim Trainingsauftakt festzustellen, als das Stadion an der Hafenstraße unfassbar voll gewesen ist. Am Mittwoch endet der Dauerkartenverkauf für die kommende Saison und die bisher erreichten Zahl lässt staunen: Satte 9.200 Karten sind bereits weg. Das teilte der Verein am Dienstagnachmittag mit.

Ein kleines Spiel mit den Zahlen: In der vergangenen Saison hatte die 3. Liga einen Schnitt von 5.612 Zuschauern pro Spiel. Mit einem Zuschauerschnitt von 9200 hätte Rot-Weiss Essen den dritten Platz belegt, hinter den Aufsteigern Kaiserslautern (16.594) und Magdeburg (16.592). Zahlen, die - wenn die Tageskasse und Gästefans hinzukommen - nicht unerreichbar zu sein scheinen. RWE dürfte also auch in der 3. Liga einer der absoluten Zuschauermagneten werden.

„Dieser Zuspruch ist überragend“, freut sich Rot-Weiss-Essen-Vorstand Marcus Uhlig. „Wir waren uns sicher, dass die erste 3. Liga – Saison seit 14 Jahren in Essen großes Interesse hervorrufen wird. Wie viele Fans sich jedoch gleich zu Saisonstart das ganze Jahr über zum Verein bekennen, macht uns mehr als stolz und zeigt eindrucksvoll, welche Wucht hier durch den Aufstieg freigesetzt wurde. Wir können es kaum erwarten, all die Emotionen am 1. Spieltag an der Hafenstraße live zu erleben.“

Noch bis Mittwoch um 18 Uhr sind die Tickets zu erwerben. Saison-Tickets sind ausschließlich über den Online-Ticketshop und nicht im Fanshop an der Hafenstraße erhältlich. Wer eine ermäßigte Dauerkarte erwerben möchte, hat Gelegenheit, dieser per Email an ticketing@rot-weiss-essen.de zu bestellen.

In etwas mehr als zwei Wochen geht es schließlich schon los. Dann empfangen die Rot-Weissen den Mitaufsteiger aus Elversberg im heimischen Stadion an der Hafenstraße. Die darauffolgenden Gegner zuhause sind Viktoria Köln, der FC Ingolstadt, der 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden. Seit dem heutigen Dienstag befinden sich die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski im Trainingslager in Wesendorf. Das nächste Testspiel wird am Samstag gegen den Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig stattfinden.