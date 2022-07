Aufsteiger 1. FC Düren testet früheren Bundesliga-Profi

Beim 1. FC Düren befindet sich derzeit ein prominenter Spieler im Probetraining. Es handelt sich um einen früheren Bundesliga-Profi.

Acht Spieler hat der 1. FC Düren nach dem Aufstieg in die Regionalliga West bislang verpflichtet. Bald könnte unter Umständen ein prominenter Name dazustoßen: Derzeit trainiert Marcel Heller bei den Dürenern mit, wie die Aachener Zeitung berichtet. Der 36-Jährige spielte über viele Jahre in der 1. und 2. Bundesliga. Für den FCD kam Heller am Samstag im Testspiel gegen den FC Wiltz zum Einsatz und erzielte einen Treffer beim 3:2 gegen die Luxemburger.

Der im nahegelegen Frechen geborene Heller stand in der Rückrunde der vergangenen Saison beim FSV Frankfurt unter Vertrag. Dorthin war er im Winter gewechselt, nachdem er zuvor auch bei Alemannia Aachen mittrainiert hatte. Aktuell ist der Flügelspieler ohne Verein. Ob er einen Vertrag in Düren unterzeichnen wird, scheint noch offen zu sein. Trainer Giuseppe Brunetto in der Aachener Zeitung: "Er könnte eine Option werden."

Er würde jedenfalls jede Menge Erfahrung auf hohem Niveau mit nach Düren bringen. Unter anderem lief Heller 123-mal im deutschen Oberhaus auf (zehn Tore, 22 Vorlagen). Eine Klasse tiefer sammelte er 131 Einsätze (elf Tore, 13 Vorlagen). Am häufigsten stand Heller für den SV Darmstadt auf dem Rasen. Außerdem spielte er für den SC Paderborn, FC Augsburg, Alemannia Aachen, Dynamo Dresden, Eintracht Frankfurt und die Sportfreunde Siegen.

1. FC Düren: Alle Transfers im Überblick (Stand 4. Juli):

Zugänge: Jannick Theißen, Petar Lela (beide Babelsberg 03), Hamza Salman (SV Rödinghausen), Meik Kühnel (FC Wegberg-Beeck), Yuri Backhaus (Werder Bremen II), Cenk Durgun, Finn Stromberg (beide Bergisch Gladbach 09), Elias Egouli (Lindenthal-Hohenlind)

Abgänge: Hajdar Shala (Bonner SC), Leon Ruhrig (VfL Vichttal), Tim Greven (Freialdenhoven), Gjorgji Antoski, Nico Perrey, Joran Sobiech, David Pütz, Brooklyn Merl, Soichiro Kozuki, Sang-yoon Woo, Chang-yoon Woo, Ndriqim Krasniqi (alle unbekannt)