Schalke 04 U23: Trainer Fimpel über die Rolle der Routiniers im Kader der U23

Obwohl die U23-Mannschaft des FC Schalke 04 vorrangig zur Förderung junger Talente dient, sind auch einige erfahrene Akteure mit an Bord.

Die U23 des FC Schalke 04 steckt mitten in den Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit in der Regionalliga West. Die ersten beiden Testspiele der Vorbereitung konnten jeweils mit 1:0 gegen den SV Meppen und mit 11:0 gegen den FC Iserlohn gewonnen werden. Auch auf dem Transfermarkt war die zweite Garde von Königsblau bereits aktiv.

Neben vielen jungen talentierten Spielern wie beispielsweise den Abwehrtalenten Verthomy Boboy (VfL Bochum U19) und Steven van der Sloot (Ajax Amsterdam U19), stießen mit Tim Albutat (zuletzt vereinslos) und Andreas Ivan auch zwei erfahrene Spieler zum Verein. Ivan ging zuletzt für Rot Weiss Ahlen auf Torejagd. Während seiner 28 Einsätze gelangen dem 27-jährigen Linksaußen vergangene Saison zehn Treffer und neun Vorlagen in der Regionalliga. In seiner Vergangenheit war Ivan unter anderem auch für Rot-Weiss Essen und den Wuppertaler SV aktiv.





Mit Albutat wechselt ein gestandener Profi nach Gelsenkirchen. Albutat brachte es für den SC Freiburg auf zwei Einsätze in der Bundesliga. Dazu kommen 52 Partien für den MSV Duisburg in der 2. Bundesliga, sowie insgesamt 117 Einsätze in der 3.Liga für ebenfalls Duisburg und den KFC Uerdingen. Zusammen mit Andreas Ivan und Rufat Dadashov (30) bildet der 29-Jährige ein routiniertes Trio im Nachwuchsverein von Königsblau.

Im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Regionalliga West sprach Cheftrainer Jakob Fimpel über die Rolle seiner erfahrenen Spieler im Kader. „Andi Ivan, Rufat Dadashov und Tim Albutat sind die drei erfahrenen Jungs bei uns. Sie sollen die jüngeren Spieler an die Hand nehmen, damit diese sich an ihrer Seite entwickeln können und bisher machen sie das super. Die drei haben die Jungs im Griff und haben immer ein offenes Ohr für ihre Mitspieler, so muss es sein”, erklärte Fimpel.

Insgesamt sprach Fimpel seinen gesamten Schützlingen ein großes Kompliment aus. Nach Aussagen des Trainers hätten sich die Neuankömmlinge bereits gut eingefunden und auch leistungstechnisch in der bisherigen Vorbereitung überzeugt. „Die Neuen machen das super. Auch die Spieler, die aus der U19 hochgekommen sind, machen einen guten Job. Besonders in einer neuen Gruppe wie dieser gibt jeder Vollgas und das führt zu einem hohen Trainingsniveau”, erklärte der Mann an der Seitenlinie bei den Knappen.

In Bezug auf die kommende Saison erklärte Fimpel, dass man intensiv, frech und offensiv zu Werke gehen werde und die guten Eindrücke aus der bisherigen Vorbereitung mitnehmen wolle. Offiziell startet Schalke II dann am ersten Spieltag der kommenden Regionalliga-Saison gegen den SV Straelen.

Die Zu- und Abgänge in der Übersicht

Zugänge: Tim Albutat (zuletzt vereinslos), Justin Treichel, Sidi Sané, Arbnor Aliu, Elias Kurt, Gideon Guzy, Luca Campanile, Luis Klein, Daniel Rose, Bogdan Shubin (alle eigene U19), Steven van der Sloot (Ajax Amsterdam II), Andreas Ivan (Rot Weiss Ahlen), Verthomy Boboy (VfL Bochum U19), Akbar Tchadjobo (SC Paderborn II), Grace Bokake (Hannover 96 II), Moritz Flotho (Hessen Kassel), David Lelle (RB Leipzig U19),

Abgänge: Franck Tehe (TSV Steinbach Haiger), Leo Scienza (1. FC Magdeburg), Hans Anapak, Mateo Aramburu, Mika Hanraths, Topaz Kronmüller, Björn Liebnau (TSG Havelse), Mikail Maden, Jordy Mfundu, Hans Anapak, Michael Zadach, Diamant Berisha (alle Ziel unbekannt), Sven Mende (FC St. Pauli II), Felix Wienand (Rot-Weiss Essen)