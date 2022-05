Der SV Rödinghausen hat seinen Kader für die neue Saison so gut wie beisammen. Nun wurde noch ein neuer Torwart verpflichtet.

Der SV Rödinghausen hat mit Tiago Estevão einen neuen Torwart verpflichtet. Der hochveranlagte Torhüter kommt vom Ligakonkurrenten FC Wegberg-Beeck und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Der 20-jährige Keeper wurde in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach, dem FC Porto und Bayer Leverkusen ausgebildet. Für Wegberg-Beeck absolvierte er in dieser Saison zwölf Spiele. "Mit Tiago bekommen wir einen sehr jungen, hochveranlagten Torhüter, der über sehr viel Potential verfügt. Wir freuen uns mit ihm und Leon Tigges ein sehr gutes Duo auf der Torwartposition für die kommende Saison unter Vertrag zu haben", freut sich SVR-Sportchef Alexander Müller.

SV Rödinghausen Zugänge: Malte Meyer (Lüneburger SK Hansa), Nico Alexander Tübing (SC Verl U19), Dominique Domröse (Sportfreunde Lotte), Jan Bach (FC Wegberg-Beeck), Paul Danner (eigene U23) Abgänge: Aday Ercan (Borussia Dortmund II), Sebastian Haupt (SV Drochtersen/Assel), Angelo Langer (Fortuna Köln), Alexander Sebald, Sebastian Haut, Seung-won Lee und Rick ten Voorde, Adrian Wanner, Elms Jeroen Bornemann (alle Ziel unbekannt)

Noch zu Wochenbeginn betonte Müller gegenüber RevierSport, dass der SV Rödinghausen in der Saison 2022/2023 einiges vor hat. Müller sagte: "Wir werden noch vier Spieler unter Vertrag nehmen, dann sind wir durch. Wir sind da sehr zufrieden, weil vieles aufgegangen ist, was wir geplant haben. Wir wollen eine richtig gute Rolle spielen. Wo wir am Ende landen, werden wir dann sehen. Wir freuen uns jetzt auf den Urlaub und dann auf die Vorbereitung und neue Saison."