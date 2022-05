Preußen Münster: Zwei Ausfälle, Hildmann hofft, "dass es ganz verrückt wird"

Auch ganz Münster ist vor dem Regionalliga-Finale wie elektrisiert. Das sagt SCP-Trainer Sascha Hildmann vor dem letzten Spiel gegen die U21 des 1. FC Köln.

Auch beim SC Preußen Münster steigt die Anspannung vor dem Regionalliga-Finale am Samstag ab 14 Uhr. Im Fernduell mit Rot-Weiss Essen kann nur ein Team eine bärenstarke Saison mit dem Aufstieg in die 3. Liga krönen.

SCP-Coach Sascha Hildmann hofft, dass das seine Truppe ist, auch wenn sie von Platz zwei und mit dem schlechteren Torverhältnis bei gleicher Punktzahl ins Rennen geht.

Auf der Pressekonferenz vor den 90 Minuten gegen die U21 des 1. FC Köln betonte er: "Die innere Anspannung kannst du nicht von dir lassen, das ist normal. Wir haben es aber gut hinbekommen, dass die Jungs es als Highlight und als Chance sehen. Wir können nur gewinnen. Auch die Fans stehen zu 1000 Prozent hinter uns, das ist wichtig für die Mannschaft und die Spieler. Sie waren am Donnerstag auch nochmal da und haben einen wichtigen Beitrag geleistet. Fußball ist verrückt, es kann alles passieren. Wir werden am Samstag alles dafür geben, dass es ganz verrückt wird."

Köln erwarte ich als spielstarke Mannschaft. Es ist eine junge Truppe, die sich zeigen will. Sie haben mit Sicherheit viel vor. Wir wollen aber sehr, sehr, sehr engagiert sein. Sascha Hildmann

Während RWE zuhause auf Ahlen trifft, muss der SCP gegen eine starke Zweitvertretung aus Köln ran, Hildmann weiß, wie schwer das wird, nicht nur aufgrund des 1:1 aus dem Hinspiel: "Köln erwarte ich als spielstarke Mannschaft. Es ist eine junge Truppe, die sich zeigen will. Sie haben mit Sicherheit viel vor. Wir wollen aber sehr, sehr, sehr engagiert sein."

Verzichten muss der Coach auf Lukas Frenkert und Jules Schwadorf, der sich gegen Wiedenbrück einen Faserriss zugezogen hat. Der Rest ist fit und heiß auf das Spiel, wie Hildmann berichtet: "Jeder ist heiß, jeder ist motiviert. Das ging nach dem Rückschlag in Wiedenbrück auch wieder schnell. Wir gehen raus und geben Gas. Und ich wünsche mir sehr, dass wir mutig auftreten und uns die Bälle holen. Ich hatte zuletzt auch nie das Gefühl, dass die Mannschaft nervös war. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, das ist ganz wichtig."

Wobei Hildmann auch bewusst ist, dass Münster die Partie gewinnen muss, denn niemand geht davon aus, dass Ahlen in Essen gewinnt. Selbst bei einem Remis in Essen würde Münster ein Unentschieden nicht helfen. Hildmanns Fazit: "Wir müssen, das wissen wir. Wir sind aber immer mit viel Power und Risiko in die Spiele gegangen. Es ist eigentlich einfach, in so ein Spiel reinzugehen. Wir werden nichts geschenkt bekommen. Wir müssen und werden alles raushauen, damit wir am Ende lachen können."