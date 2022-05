1. FC Köln: U21-Trainer verspricht Preußen Münster einen heißen Tanz

Am Samstag steht in der Regionalliga West das Saisonfinale an. Preußen Münster und Rot-Weiss Essen streiten sich im Fernduell um den Titel. Mittendrin ist auch die U21 des 1. FC Köln.

Seit vier Spielen ist die U21 des 1. FC Köln ungeschlagen und auf dem besten Wege, den 6. Tabellenplatz in der Regionalliga West zu erreichen.

"Wir spielen eine wirklich gute Saison und wollen diese mit einem tollen Auftritt am Samstag in Münster krönen. Wir wissen, um was es für die Preußen geht. Aber auch wir haben nichts zu verschenken. Wir freuen uns auf dieses Spiel", sagt Mark Zimmermann, Trainer der Kölner vor dem Saisonfinale (Samstag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) in Münster.

Wir freuen uns auf das Spiel. Auch wenn wir natürlich wissen, dass wir bei der heimstärksten Mannschaft der Liga antreten und schon eine Topleistung benötigen, um in Münster zu bestehen. Es wird ein heißes Spiel. Mark Zimmermann

Der 48-jährige Fußballlehrer der Kölner versucht, vor dem Auftritt vor 14.000 Zuschauern an der Hammer Straße Druck von seiner Mannschaft zu nehmen. "Solche Spiele gehören auch zur Entwicklung einer U-Mannschaft. Wir wollen es aber genießen. Für solche Spiele spielt man doch Fußball. Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen", betont Zimmermann, der seit Juli 2019 Trainer der Kölner U21 ist.

Zuletzt hörte man aus dem Kölner Umfeld, dass Zimmermann auch bei der höherklassigen Konkurrenz Begehrlichkeiten geweckt haben soll. Das ehrt den ehemaligen Spieler und Coach des FC Carl Zeiss Jena. Doch Zimmermann verweist hier auch auf seinen in Köln gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Mit einem positiven Ergebnis wollen Zimmermann und Co. die Saison 2021/2022 abschließen. Dass in Münster die Trauben hoch hängen, weiß natürlich auch der Ex-Profi. Zimmermann: "Es ist ein sehr enges Rennen zwischen Münster und Essen. Aber das hat uns auch nicht zu interessieren. Wir schauen nur auf uns. Nochmal: Wir freuen uns auf das Spiel. Auch wenn wir natürlich wissen, dass wir bei der heimstärksten Mannschaft der Liga antreten und schon eine Topleistung benötigen, um in Münster zu bestehen. Es wird ein heißes Spiel."