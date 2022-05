Neuer RWO-Stürmer: Diese Angebote lehnte er für Oberhausen ab

Rot-Weiß Oberhausen hat zu Beginn der Woche seinen vierten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. RevierSport hat mit dem neuen RWO-Stürmer gesprochen.

Kelvin Lunga stürmt ab dem 1. Juli 2022 für Rot-Weiß Oberhausen. Das gab der Klub bekannt. RS hat mit dem aktuellen Spieler des SV Straelen - 35 Partien, fünf Tore, acht Vorlagen - über den Wechsel von der Straelener Römer- an die Oberhausener Lindnerstraße gesprochen.

"RWO hat schon Ende des Jahres 2021 Kontakt aufgenommen. Das hat mich sehr gefreut und mir auch geschmeichelt. Ich hatte dann Kontakt mit Jerome Propheter, den ich seit Jahren kenne. Dann habe ich mit dem Trainer Mike Terranova gesprochen. Nach diesen Gesprächen kam mein Vertrauter Hicham Chakkour ins Spiel. Er hat das alles für mich gemanagt und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wir haben gemeinsam eine richtig gute Wahl getroffen. RWO ist ein klasse Verein", erklärt Lunga gegenüber RevierSport.

Mit Matona-Glody Ngyombo wird Lunga in Oberhausen auf seinen Kumpel treffen, mit dem er schon von Bergisch Gladbach nach Straelen wechselte und nun den gemeinsamen Schritt Richtung RWO vollzieht.

Dabei lagen dem 27-jährigen werdenden Familienvater nach RS-Informationen auch Angebote aus der Regionalliga Bayern, der zweiten niederländischen Liga, aber auch aus der West-Staffel vom Bonner SC und Fortuna Köln vor. Doch Lunga, der in der Vergangenheit schon für den BSC und die Fortuna spielte, entschied sich für den Wechsel in das Ruhrgebiet.

Warum? "Es ist ein großer Schritt in meiner Karriere. Ich werde im Sommer Vater und da wollte ich noch einmal etwas ganz Neues probieren. Ich hatte richtig Bock auf einen Traditionsklub und auch das Ruhrgebiet. Hier schlägt bekanntlich das Herz des Fußballs. Bei RWO hatte ich von Beginn an ein super Bauchgefühl. Die Gespräche waren hervorragend", antwortet der torgefährliche Flügelflitzer.

So langsam beginnt für die Familie Lunga die Wohnungssuche. Es soll etwas gemütliches in Oberhausen oder im Umkreis werden. Doch zuvor hat der gebürtige Bonner noch etwas Großes vor. "Ich will mich aus Straelen unbedingt mit dem Nicht-Abstieg und dem Gewinn des Niederrheinpokals verabschieden. Das wäre ein großartiger Abschied. Ich will nicht noch einmal als Absteiger einen Verein verlassen. Das tut echt weh und dieses Gefühl will niemand noch einmal erleben", sagt Lunga, der schon mit Bergisch Gladbach aus der Regionalliga-Abstieg.