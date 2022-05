RWO: Vierter Zugang perfekt! 17 Spieler für 22/23 unter Vertrag

Rot-Weiß Oberhausen macht auf dem Transfermarkt weiter Dampf. Am Dienstag stellte RWO seinen vierten externen Zugang für die Saison 2022/2023 vor.

Rot-Weiß Oberhausen kann mit Kelvin Lunga den nächsten Zugang der Sommertransferperiode vermelden. Der 27-jährige Bonner wechselt vom Ligakonkurrenten SV Straelen an die Lindnerstraße.

"Kelvin ist im besten Fußballeralter und bringt eine gewisse Erfahrung mit", sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder. Er ergänzt: "Mit seiner Athletik wird er für ordentlich Betrieb auf unseren Außenbahnen sorgen."

So sieht der RWO-Kader 2022/2023 aus: Tor: Justin Heekeren, Robin Benz Abwehr: Nico Klaß, Nils Winter, Tanju Öztürk, Tim Stappmann, Tobias Boche (1. FC Bocholt) Mittelfeld: Jerome Propheter, Adam Lenges, Anton Heinz, Jan-Lucas Dorow, Kelvin Lunga, Matona-Glody Ngyombo (beide SV Straelen) Angriff: Vincent Boesen, Sven Kreyer, Kilian Skolik (eigene U19), Sebastian Mai (Rot Weiss Ahlen)

Lunga selbst freut sich darauf, "bei diesem Traditionsverein den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. Ich war schon oft im Stadion Niederrhein zu Gast und durfte die Wucht der Hintertor-Tribüne spüren. Diesmal sind all diese Fans auf meiner Seite. Das pusht mich zusätzlich. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir viel Spaß miteinander haben."

Über diverse Stationen am Mittelrhein (u.a. FC Hennef, Germania Windeck, 1. FC Köln U21) schaffte Lunga den Sprung in die Regionalliga. Dort machte er sich beim Bonner SC, dem SV Rödinghausen, Fortuna Köln, und dem SV Bergisch Gladbach 09 einen Namen. Beim 2:1-Erfolg über die Sportfreunde Lotte absolvierte Lunga nicht nur sein 135. Regionalligaspiel, er markierte mit dem zwischenzeitlichen 1:0-Führungstreffer gleichzeitig auch das 21. Tor seiner Regionalliga-Laufbahn.