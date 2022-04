Regionalliga West: RWE bleibt Preußen Münster auf den Fersen

Rot-Weiss Essen ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im Heimspiel gegen den SV Lippstadt siegte die Elf von Trainer Christian Neidhart mit 4:0 (2:0).

RWE ist zurück in den Spur. Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge haben die Essener wieder einen Sieg eingefahren. Im Nachhol-Heimspiel gegen den SV Lippstadt feierten die Bergeborbecker einen 4:0 (2:0)-Sieg. Die Tore für Rot-Weiss Essen erzielten Simon Engelmann, Thomas Eisfeld (2) und Felix Herzenbruch. Dadurch bleibt die Elf von Trainer Christian Neidhart dem SC Preußen Münster im Nacken, der sein Spiel gegen Fortuna Köln mit 1:0 gewinnen konnte.

Das Spiel fand dabei im Schatten der Suspendierung des vormaligen Kapitäns Daniel Davari statt. Der Schlussmann wurde nach dem 1:1-Unentschieden gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach rausgeworfen und wird bis Saisonende nicht mehr am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen. Stattdessen lief erstmals Daniel Heber als offizieller Mannschaftskapitän der Essener auf. Nach Dennis Grote und Davari ist er bereits der dritte in dieser Saison.

RWE: Golz - Plechaty, Heber, Herzenbruch, Kefkir - Eisfeld (80. Kaiser), Tarnat, Dürholtz - Kleinsorge (67. Haiduk), Engelmann (67. Janjic), Young (67. Harenbrock). Golz - Plechaty, Heber, Herzenbruch, Kefkir - Eisfeld (80. Kaiser), Tarnat, Dürholtz - Kleinsorge (67. Haiduk), Engelmann (67. Janjic), Young (67. Harenbrock). Lippstadt: Reck - Schubert, Steringer, Schlüsselburg (77. Heiserholt) - Möller, Matter (72. Henneke), Evers, Hallbauer - Karimani (72. Steinfeldt), Mika, Maiella (77. Altun). Schiedsrichter: Martin Tietze. Tore: 1:0 Engelmann (21.), 2:0 Eisfeld (40.), 3:0 Eisfeld (57.), 4:0 Herzenbruch (90.). Zuschauer: 10.123. Gelbe Karten: keine - Heiserholt.

Das Spiel selbst verlief für die Essener standesgemäß. Engelmann hatte bereits nach drei Minuten die Führung auf dem Fuß, seinen Schuss aus spitzem Winkel konnte jedoch Gian-Luca Reck, Sohn des einmaligen Nationalkeepers Oliver Reck, parieren. In der 21. Minute machte es der Torjäger besser und versenkte eine Flanke von Isaiah Young zum 1:0 im Netz. Vier Minuten später scheiterte Engelmann wieder mit einem Lupfer an Reck.

Beim 2:0 gab es dann Verwirrung. Eisfeld hatte eine Flanke von Niklas Tarnat aus spitzem Winkel verwandelt (41.). Schiedsrichter Martin Tietze gab das Tor wegen Abseits nicht. Nach Unterredung mit dem Assistenten - er hatte die Fahne zur Entscheidung gehoben - korrigierte er die Entscheidung. Mit dem 2:0 ging es dann in die Pause. Auch weil Jakob Golz kurz vor der Pause einen gefährlichen Schuss von Henri Matter zur Ecke abwehren konnte (43.).

In der zweiten Halbzeit spielte RWE das Programm souverän runter. Eisfeld sorgte in der 57. Minute auf Vorlage von Marius Kleinsorge für das 3:0. Felix Herzenbruch erzielte in der Nachspielzeit den 4:0-Endstand.

Das nächste Spiel steht für RWE schon am Freitag an: Dann geht es zu den Sportfreunden Lotte. Dort kann die Neidhart-Elf für Münster vorlegen, die am Sonntag erst gegen RWO ranmüssen. Auf Lippstadt wartet ein entscheidendes Abstiegskampfduell gegen Schalke II an.