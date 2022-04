Preußen Münster: So viele Fans sind auf Schalke dabei

Spitzenreiter Preußen Münster tritt am Sonntag bei der U23 des FC Schalke 04 an. So viele SCP-Fans können dabei sein.

Sieben Spieltage sind in der Regionalliga West noch zu absolvieren. Und es deutet sich ein irrer Zweikampf zwischen dem aktuellen Spitzenreiter Preußen Münster und Rot-Weiss Essen an. Beide Teams haben noch schwere Spiele zu absolvieren. Münster vielleicht in der Menge ein wenig komplizierter als RWE.

Aktuell liegt Münster wegen der minimal besseren Tordifferenz vorne. Am Sonntag (14.00 Uhr, RS-Liveticker) tritt das Team von Trainer Sascha Hildmann im Parkstadion gegen die U23 des FC Schalke 04 an.

Zunächst sollte das Spiel in die Schalker Arena verlegt werden. Nun findet es aber doch im Parkstadion statt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Zahl der Eintrittskarten, die der S04 für Gästefans bereitstellen kann. Denn im Gegensatz zum Gastspiel von Rot-Weiss Essen, für das RWE in der Arena 1.400 Tickets vom S04 zur Verfügung gestellt bekommen hat, müssen die Münsteraner zunächst mit einer halbierten Fanunterstützung auskommen.

Aktuell können nur knapp 750 Preußen-Fans den Tabellenführer ins Ruhrgebiet begleiten. Das teilte der SCP nun mit. „Insgesamt stehen den Preußenfans vorerst zirka 750 Karten zur Verfügung – 433 Stehplätze (Block A), 310 Sitzplätze (Block B)“, schrieb Münster auf seiner Homepage. Die Karten werden seit Montag im Fan- und Ticketshops am Fiffi-Gerritzen-Weg 1 und in den Münster Arkaden verkauft. Zudem gab es am Mittwochabend vor dem Pokalspiel gegen den SC Verl Sonderkasse mit Tickets für das S04 II-Spiel zum Preis von Block-unabhängig 10,50 Euro (Vollzahler) und 5,50 Euro (ermäßigt). Es ist damit zu rechnen, dass die Karten auch an den Fan gebracht werden.

Sollte das Kontingent vergriffen sein, könnte es nochmal einen Nachschlag geben. Kurzentschlossene Preußen-Fans gehen aber leer aus. Es wird am Spieltag keine Tageskassen am Parkstadion geben.