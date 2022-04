Farce im Südwesten: Offenbach sollte trotz massiver Corona-Welle antreten

Den Kickers Offenbach macht ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase ein massiver Corona-Ausbruch sorgen. Zudem gibt es mächtig Ärger mit dem Verband.

In der Regionalliga Südwest ist der Kampf um den Aufstieg noch enger als in der West-Staffel. Platz eins bis Platz fünf trennen nur fünf Punkte. Zudem ist die Tabelle noch nicht geradegerückt, was die Anzahl an absolvierten Spielen betrifft. Mittendrin im Aufstiegsrennen: Die Kickers aus Offenbach.

Bitter für den hessischen Traditionsklub: Acht Spieltage vor Schluss haben die Kickers einen massiven Corona-Ausbruch innerhalb des Kaders und Funktionsteam zu beklagen. Die OFC-Verantwortlichen hatten den Verband gebeten, das für Samstag angesetzte Punktspiel beim Bahlinger SC zu verlegen. Zumal das Offenbacher Gesundheitsamt zuvor erklärte, dass die Mannschaft aktuell sich weder treffen, geschweige denn gemeinsam spielen oder trainieren dürfe. Und jetzt kommt der Hammer: Der Verband lehnte ab. Das berichtet das Portal "hessenschau.de".

Die Begründung des Verbandes: "Da das morgige Spiel in Bahlingen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs [des Offenbacher Gesundheitsamtes] stattfindet, steht einer Austragung der Partie nichts entgegen", hatten die Liga-Verantwortlichen dazu erklärt.

Kein Wunder, dass die OFC-Funktionäre um Sportvorstand Thomas Sobotzik außer sich waren. Doch der Wintereinbruch in Deutschland konnte die Gemütslage beruhigen. Der Platz in Bahlingen wurde aufgrund der Schneefällte für unbespielbar erklärt.

Wie das Portal "hessenschau.de" berichtet, wollte der OFC in Bahlingen antreten, um die Punkte möglicherweise nicht am "grünen Tisch" zu verlieren.

Das ist Willkür, eine Machtdemonstration. Es steht mir bis hier… Thomas Sobotzik, OFC-Manager

Noch bevor die Begegnung aufgrund des Schneefalls abgesagt wurde, polterte Sobotzik in Richtung der Entscheidungsträger beim Fußball-Regionallverband Südwest, der für die Regionalliga Südwest zuständig ist: "Wenn wir uns an die Anordnung halten, werden wir die Punkte am grünen Tisch verlieren. Das hat mit Fairness nichts zu tun, und mit Verantwortungsbewusstsein schon gar nicht. Das ist Willkür, eine Machtdemonstration. Es steht mir bis hier." Der OFC-Manager in der "Hessenschau" weiter: "Der gesamte Kader, das Trainer- und Funktionsteam haben ein komplettes Zusammenkunftsverbot. Aber wir müssen ja irgendwie nach Bahlingen kommen. Die gesamte Ausrüstung ist am Stadion, da haben wir aber ein Betretungsverbot."

Wie sich der Verband ein Spiel des schwer Corona geplagten OFC in Bahlingen vorstellte, dürfte ein Geheimnis der Verantwortlichen bleiben...