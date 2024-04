In der Regionalliga Südwest sind einige ehemalige Spieler und Trainer von Rot-Weiss Essen aktiv. Am Wochenende waren die meisten sehr erfolgreich.

Mit Christian Neidhart und Vincent Wagner trainieren zwei ehemalige Übungsleiter von Rot-Weiss Essen in der Regionalliga Südwest.

Während die Saison für Neidhart enttäuschend verläuft, kämpft Wagner um den Aufstieg. Enttäuscht war Neidhart auch an diesem Wochenende. Seine Kickers Offenbach unterlagen dem FC Homburg trotz einer 3:0-Führung mit 3:5.

"Glückwunsch an den FC Homburg. Es ist total schwer so ein Spiel zu erklären. Wir kommen gut ins Spiel, machen schöne Tore und führen mit 3:0. Dann kassieren wir das 1:3. Das Gegentor resultiert genau aus solch einer Situation wie wir es vor dem Spiel angesprochen haben. Die weiteren Treffer fielen ähnlich. Unser größtes Problem war an diesem Tag die Boxverteidigung, da hatten die Homburger eine enorme Wucht. Homburg dreht das Spiel und wir stehen da wir die Deppen und müssen das Spiel erklären. So ein Spiel hatte ich auch noch nicht, wo du so klar führst, alles im Griff hast und am Ende deutlich verlierst. Das muss man erst sacken lassen", sagte der ehemalige RWE- und aktuelle OFC-Trainer Neidhart.

Besser lief der Spieltag für die TSG Hoffenheim II, die von Wagner trainiert wird. Beim TSG Balingen siegte die Reserve des Bundesligisten mit 5:0 und liegt nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Stuttgarter Kickers - und das bei einem ausgetragenen Spiel weniger. Durchaus möglich, dass Wagner in der kommenden Saison auf seinen Ex-Klub Rot-Weiss Essen trifft - in der 3. Liga.

Noel Futkeu. Der ehemalige Akteur von Rot-Weiss Essen und Schwarz-Weiß Essen gewann mit Eintracht Frankfurt II an diesem Wochenende mit 5:0 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Futkeu schoss ein Tor. Nach 23 Einsätzen für die Eintracht-Reserve in der Regionalliga Südwest blickt der gebürtige Essener auf 15 Treffer und acht Vorlagen zurück. Eine tolle Ausbeute! Und: Mit Marco Kehl-Gomez, ehemals Kapitän von Rot-Weiss Essen, erlebte ein weiterer Ex-Essener ein gutes Wochenende. Seine SGV Freiberg siegte mit 1:0 bei der TuS Koblenz. "KG" verwandelte einen Elfmeter zum Siegtreffer.

"Es war insgesamt schwieriger, als es das Ergebnis letztlich aussagt. Zu Beginn haben wir die Möglichkeiten der Balinger ein Stückweit selbst eingeleitet. Mit dem 1:0 wurde es deutlich leichter für uns. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass es in dieser Liga sehr schwer wird, wenn man in Rückstand gerät. Das hätte uns zu Beginn passieren können. Wir konnten uns mit fortlaufender Spieldauer viele Chancen erspielen. Wenn noch ein paar Treffer mehr auf beiden Seiten fallen, hätte das dem Spielverlauf entsprochen. Wir sind froh über den guten Start in die Englische Woche, wissen aber, dass jetzt noch ein knackiges Programm auf uns wartet", sagte TSG-II-Coach Wagner nach der Partie.

Weiter geht es für die Hoffenheimer am Mittwoch (17. April) um 19 Uhr mit dem Nachholspiel beim TSV Steinbach Haiger.