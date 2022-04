RWE: Uhlig über Plechaty-Davari-Streit und Aufstiegsziel

Vor dem Spiel von Rot-Weiss Essen gegen den 1. FC Köln II stand Marcus Uhlig bei "Staige.TV" Rede und Antwort. Der RWE-Boss äußerte sich auch zu einem Streit nach der Ahlen-Niederlage.

Marcus Uhlig hat sich in den letzten Tagen etwas zurückgehalten. Am Freitagabend stand er bei "Staige.TV" vor dem Regionalliga-West-Duell zwischen Rot-Weiss Essen und der U21 des 1. FC Köln (RS-Ticker) vor der Kamera und sprach über verschiedene Themen.

Marcus Uhlig über...

... die Baumaßnahmen an der Hafenstraße: "Seit gut zwei Wochen rollen die Bagger an unserem Trainingsgelände. Wir hatten das im letzten Jahr angekündigt, dass wir da etwas dringend tun müssen und machen es nun auch. Die Baumaßnahmen sind in zwei Abschnitte unterteilt. Wir werden zunächst eine weitere Trainingsfläche bauen. Die soll auch schon in drei bis vier Wochen fertig sein. Der zweite Bauabschnitt beinhaltet unseren aktuellen Trainingsplatz. Dieser wird verbreitert und dieselben Maße wie der Stadionrasen erhalten. Wir werden auch eine kleine überdachte Tribüne bauen. Die ist dann für unsere Trainingskiebitze, aber auch eventuelle Testspiele gut geeignet. Zudem werden wir die Zaunanlage erneuern und Flutlicht auf beiden Trainingsflächen erreichten. So dass wir im Prinzip die uns zur Verfügung gestellte Fläche gut nutzen und mehr Trainingsmöglichkeiten besitzen.

... die LED-Patenschaften: "Da hinken wir unserem optimistischen Zeitplan schon hinterher. Aber das geht aktuell vielen Baustellen, Bauprojekten so. Aufgrund der Weltlage, Stichwort Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie, ist es schwieriger an Baumaterial zu kommen. Ich kann da immer noch keinen Zeitplan nennen. Ich hoffe, dass unser Dienstleister da bald anfangen kann. Der Verkauf der Patenschaften läuft weiter und gut, die Umsetzung dauert noch ein bisschen."

Wenn wir nach Aachen soweit sind, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können, dann schaffen wir es zu einhundert Prozent. Marcus Uhlig

... die sportliche Lage: "Es ist zuletzt nicht perfekt gelaufen. Die Niederlage in Ahlen tut weh und hängt noch ein wenig nach. Zudem müssen wir davon ausgehen, dass die Punkte vom Münster-Spiel bei den Preußen bleiben. Wenn es doch anders kommen sollte, dann wäre es umso schöner. Wir müssen jetzt durch die kommenden Spiele kommen: gegen Köln, Dienstag in Oberhausen und Sonntag in Aachen. Das sind richtige Bretter. Da müssen wir einfach durch, da hilft kein Schönspielen oder Lamentieren. Einstellung und Mentalität müssen stimmen! Wenn wir nach Aachen soweit sind, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können, dann schaffen wir es zu einhundert Prozent.

... die Stimmung in der Mannschaft: "Die Stimmung nach Ahlen war in der Kabine nicht gut. Sandro Plechaty und Daniel Davari waren sich nach dem Spiel nicht einig und haben sich gestritten. Das haben alle mitbekommen. Vielleicht muss so ein Streit auch mal sein. Aber vielleicht muss man das auch nicht in der Öffentlichkeit machen. Das zeigt, dass das in der Truppe Leben ist. Sie haben sich ausgesprochen und gut ist. In Wiedenbrück haben die Einstellung und Mentalität wieder gestimmt. Trotzdem fehlen uns die drei Punkte von Ahlen und da sollten wir uns nicht viel mehr erlauben.