Der ehemalige Schalke-Profi Martin Max hat einen neuen Job in der Knappenschmiede übernommen. Er verstärkt zur neuen Saison das Trainerteam der U23.

Ungeachtet der unklaren Ausgangsposition, ob das Team in der kommenden Saison in der Regionalliga West oder in der Oberliga Westfalen antritt, arbeitet der FC Schalke 04 mit Hochdruck an der Neuaufstellung des Trainerteams für die U23 in der kommenden Saison.

Nachdem bereits feststeht, dass Willi Landgraf zur neuen Saison Assistenztrainer des neuen Cheftrainers Jakob Fimpel wird, steht nun ein weiterer Mosaikstein fest. Denn ein weiterer Ex-Profi wird das Trainerteam zur neuen Saison verstärken. Es kommt sogar ein echter Eurofighter. Denn Martin Max wird ab der Vorbereitung auf die neue Saison im Sommer zum Staff der Schalker U23 gehören. Das erklärte Max am Rande des Regionalligaspiels zwischen der U23 des S04 und Fortuna Düsseldorf II (0:4). „Ich werde ab der neuen Saison Stürmertrainer bei der U23 sein“, sagte der UEFA Cup-Sieger von 1997 dem RevierSport.

Im Parkstadion, in dem er früher selbst große Erfolge feierte, hat er sich sein neues Team schon einmal angeschaut. Und musste feststellen, dass es wohl jede Menge Nachholbedarf bei den aktuellen Offensivspielern der U23 gibt. Genau richtig also für den zweimaligen Bundesliga-Torschützenkönig (2000 und 2003). Auch als Stürmertrainer für die U15, bei der er bereits aktuell mit Fimpel zusammenarbeitet, und die U16 wird er 2022/23 weiter für die Knappenschmiede am Ball sein.

Zudem arbeitet der 396-malige Bundesligaspieler auch in Zukunft als Repräsentant für den S04. Auch in der Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 ist er aktiv. 1997 gewann Max mit den Knappen sensationell mit 4:2 nach Verlängerung bei Inter Mailand den UEFA Cup. Max spielte im Endspiel durch und verwandelte den vorletzten Elfmeter zum 3:2. Den letzten Strafstoß versenkte dann Marc Wilmots.

Der Sohn von Martin Max - Philipp Max - spielte früher ebenfalls in der Knappenschmiede. Der Nationalspieler steht derzeit bei PSV Eindhoven in den Niederlanden unter Vertrag.