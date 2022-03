RL West: Fortuna Köln patzt, Abstiegsregion rückt enger zusammen

Fortuna Köln erlebt herben Rückschlag im Aufstiegskampf. Homberg so gut wie weg. Lotte, Aachen und Ahlen mit wichtigen Siegen im Kampf um den Klassenerhalt.

Fortuna Köln hat im Aufstiegskampf eine herbe Schlappe erlitten. Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende kam gegen die U23 des FC Schalke 04 nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Der Rückstand auf den Tabellenführer Rot-Weiss Essen, der sein Heimspiel gegen den KFC Uerdingen mit 3:0 gewann, beträgt nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie nun sechs Punkte bei zwei mehr ausgetragenen Partien.

Der Wuppertaler SV zog nach seinem 3:0-Sieg gegen den SV Lippstadt an Fortuna Köln vorbei. Rot-Weiß Oberhausen, das sein Auswärtsspiel beim SV Straelen mit 2:1 gewinnen konnte, liegt auf Platz fünf mit nur noch einem Zähler Rückstand auf die Kölner. Für den WSV trafen Philipp Hanke, Kevin Pytlik und Marco Königs. Bei RWO waren sich Nils Winter und Jan-Lucas Dorow erfolgreich.

Beim VfB Homberg gehen derweil langsam aber sicher die letzten Lichter aus. Die Duisburger haben auch gegen den Bonner SC keinen Sieg holen können. Die Elf von Trainer Sunay Acar unterlag mit 0:3 (0:1). Für die ehemaligen Bundeshauptstädter trafen Semih Güler (2), der von einigen Klubs umworben wird, und Jonas Berg.

Die Sportfreunde Lotte robben sich nach ihrem 2:0-Erfolg gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach wieder ran. Maximilian Franke und Exauce Andzouana trafen für den früheren Drittligisten, der nun acht Punkte hinter Platz 15 steht. Wieder nähergekommen ist derweil Alemannia Aachen nach dem 2:0-Sieg im Abstiegsduell gegen den FC Wegberg-Beeck. Frank Uzelac erzielte in der 49. Minute den Führungstreffer und legte in der 72. Minute zum 2:0 nach.

Und auch Rot Weiss Ahlen konnte wieder einen Sieg feiern: Im Heimspiel erlöste Mike Pihl die Mannschaft von Trainer Andreas Zimmermann in der 89. Minute und machte so den 1:0-Erfolg gegen den SC Wiedenbrück klar. Am Mittwoch gastiert Rot-Weiss Essen in Ahlen

Zudem besiegte der SV Rödinghausen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln mit 2:1.

Durch die Ergebnisse rückt das untere Mittelfeld immer näher an den berühmten Strich. Platz neun bis 16 sind nur durch fünf Punkte getrennt.

Am Sonntag folgt noch die Partie der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf gegen den SC Preußen Münster.