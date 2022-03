Regionalliga: WSV holt Juwel vom Ligakonkurrenten

Nach dem 0:3 gegen den Bonner SC hat der Wuppertaler SV die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison präsentiert.

Das 0:3 im Regionalliga-Heimspiel gegen den Bonner SC hat beim Wuppertaler SV gesessen. Einen Tag später können die Bergischen aber positive Nachrichten vermelden.

Denn der WSV hat ein Regionalliga-Juwel für sich gewinnen können. Vom Liga-Konkurrenten SC Wiedenbrück wechselt Lukas Demming nach Wuppertal.

Der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler hatte nach RS-Infos mehrere Anfragen auf dem Tisch, am Ende entschied er sich für den WSV. Sehr zur Freude von Wuppertals Sportdirektor Stephan Küsters: „Wir hatten wirklich sehr gute Gespräche und sind glücklich, dass Lukas sich für uns entschieden hat. Als Spielertyp passt er perfekt in unser Anforderungsprofil und zur Art und Weise, wie unser Trainer spielen möchte. Das er jetzt schon Kapitän in Wiedenbrück ist zeigt, welchen Stellenwert er sich bereits erarbeiten konnte.“

In dieser Saison kommt er für den SCW auf 23 Einsätze und drei Treffer. Nach seiner Unterschrift erklärte der Spieler: "Sowohl Trainer als auch Verantwortliche gaben mir direkt ein gutes Gefühl bei den Gesprächen. Es herrschte eine gute Atmosphäre, aber auch die Inhalte passten gut mit den Vorstellungen meinerseits zusammen.“

In Wuppertal möchte er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen: "Nach dreieinhalb Jahren in der ersten Mannschaft, in der man sich stets weiterentwickeln und lernen konnte, bin ich jetzt einfach bereit für den nächsten Schritt. Eben zu einem größeren Verein, mit Historie, einer großen Fangemeinschaft und einem großen Stadion sowie auch Ambitionen.“