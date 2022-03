Regionalliga: Topspiel Münster - Fortuna Köln - das sind die Fan-Regeln

Am Freitag steigt ab 19 Uhr das Regionalliga-Topspiel zwischen Preußen Münster und Fortuna Köln. Das sind die Regeln für die Fans.

Der Erste gegen den Dritten in der Regionalliga. Preußen Münster gegen Fortuna Köln. Die Partie elektrisiert. 10.725 Zuschauer sind nach der aktuellen Coronaschutzverordnung zugelassen - Tageskassen werden ausschließlich für Heimfans geöffnet. Rund 7000 Besucher werden erwartet, die allerdings weiter einige Regeln beachten müssen.

Für das Duell gegen die Fortuna gilt im gesamten Zuschauerbereich weiterhin die 2G-Plus-Regelung. Das bedeutet, eine der folgenden Voraussetzungen muss für einen Stadionbesuch erfüllt sein:

– 3x Impfung

– 2x Impfung + Test (max. 24 Std. | PCR 48 Std.)

– Frische 2x Impfung (mind. 14 Tage, max. 90 Tage)

– Frische Genesung (mind. 27 Tage, max. 90 Tage)

– Mindestens 1x Impfung & Genesung

Alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahren erhalten nach der aktuellen Verordnung auch ohne einen Impfnachweis Zutritt, wenn sie entweder einen negativen Test (max. 24 Std. | PCR 48 Std.) oder die Teilnahme an den verpflichtenden Schultestungen nachweisen. Alternativ gilt aber auch die vollständige Immunisierung und/oder Genesung, die die 2G-Plus-Voraussetzungen erfüllen. Alle Kinder benötigen nach der Vollendung des 24. Lebensmonats eine eigene Eintrittskarte.

In allen Stadionbereichen (Steh- und Sitzplatz) gilt eine dauerhafte Maskenpflicht. Dies gilt an allen Zuwegungen und Wartebereichen sowie an den Ein- und Ausgängen sowie am eigenen Platz. Einfache Stoffmasken reichen nicht aus.

Sammelaktion der Fanszene für die Ukraine

Die Fanszene des SC Preußen Münster unterstützt die Spendenaktion der Initiative „Ukraine Support Bochum“. Wie schon beim Auswärtsspiel in Wuppertal werden vor dem kommenden Heimspiel gegen Fortuna Köln mehrere Spendenteams unterwegs sein, um sowohl am Haupteingang als auch an der Halle Berg Fidel Geldspenden entgegenzunehmen. Die Spendenteams werden an entsprechenden Schildern zu erkennen sein.