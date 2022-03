Schalke: Fröhling geht - neuer U23-Trainer kommt

Der FC Schalke 04 wird ab dem 1. Juli 2022 eine Veränderung auf der Trainerposition der U23-Regionalliga-Mannschaft vornehmen.

Der FC Schalke 04 und U23-Trainer Torsten Fröhling werden ihre Zusammenarbeit zum 30. Juni 2022 beenden. Das gab der Verein am Mittwochnachmittag bekannt. Der 55-jährige Fröhling war seit Sommer 2018 Trainer der U23-Reserve und führte diese auch aus der Oberliga Westfalen zurück in die Regionalliga West. Fröhlings Nachfolge ist auch schon geklärt.

Der derzeitige U15-Trainer Jakob Fimpel übernimmt ab dem 1. Juli 2022 die königsblaue Zweitvertretung. Mathias Schober, Direktor der Knappenschmiede, sagt zur neuen Trainerbesetzung: "Jakob Fimpel ist seit vielen Jahren in der Schalker Knappenschmiede tätig und leistet dort hervorragende Arbeit. Wir möchten Jakob so fördern und weiterentwickeln, dass er den nächstmöglichen Schritt in seiner Trainerkarriere gehen kann."

Seit 2013 ist Fimpel bereits als Jugendtrainer auf Schalke tätig. Zuerst fungierte der 32-Jährige als U15-Co-Trainer unter Willi Landgraf. Zeitgleich arbeitete er als Videoanalyst für mehrere S04-Nachwuchsmannschaften. Anschließend war Fimpel als Assistent Teil des U17-Trainerteams. Die U23 ist für den gebürtigen Filderstädter nicht unbekannt. In der Saison 2017/2018 assistierte er dort an der Seite von Onur Cinel. Seit dieser Saison trainiert Fimpel die königsblaue U15. Zuvor leitete er die Geschicke der U16. Seine aktive Fußballerkarriere verbrachte er größtenteils beim VfR Aalen.