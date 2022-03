Wuppertaler SV: Neururer erteilt Küsters-Wechsel zum MSV eine Absage

Peter Neururer hat in seiner Rolle als Vorstandsmitglied beim Wuppertaler SV dem MSV Duisburg einem Wechsel des sportlichen Leiters Stephan Küsters eine Absage erteilt.

Noch immer befindet sich der MSV Duisburg auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Seit dem Rücktritt von Ivica Grlic hat es bisher nur Gerüchte, aber noch keinen Nachfolger gegeben. Als aussichtsreicher Kandidat gilt dabei offenbar Stephan Küsters. Dieser hatte Viktoria Köln bereits in die 3. Liga geführt und nun den Wuppertaler SV in die Spitzengruppe der Regionalliga West.

Allerdings hat nun Peter Neururer einem möglichen Wechsel des ehemaligen Münster-Profis eine Absage erteilt: „Mein sportlicher Leiter geht ja von Wuppertal nicht nach Duisburg... Der bleibt beim Wuppertaler SV. Das ist Fakt. Das sage ich jetzt als Vorstand des Wuppertaler SV“, wurde Neururer bei MagentaSport deutlich.

„Leider musste ein Mann wie Ivo Grlic gehen, der ist leider der Öffentlichkeit gegenüber geopfert werden.“ Peter Neururer

Auch ohne Küsters geht Neururer davon aus, dass sein Ex-Klub - er arbeitete von November 2008 bis Oktober 2009 für die Zebras - den Klassenerhalt schaffen wird: „So eng und so knapp wird es aber hoffentlich nie wieder werden. Der MSV muss ganz eindeutig, wegen der Tradition und dem gesamten Umfeld, wegen aller Möglichkeiten, die der Verein hat, andere Ziele haben. Die müssen wieder zurück nach ganz oben. Nicht nur 2. Liga, sondern die gehören eigentlich wieder zurück in die 1. Liga. Im Augenblick sind sie meilenweit davon entfernt, weil immer die falsche Zielsetzung ausgegeben wurde und die finanzielle Situation nicht so rosig ist, dass man diese Ziele neu formulieren kann.“

Den Rücktritt Grlics bedauert Neururer hingegen: „Leider musste ein Mann wie Ivo Grlic gehen, der ist leider der Öffentlichkeit gegenüber geopfert werden.“