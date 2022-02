MSV Duisburg: Das sind zwei mögliche Sportchef-Kandidaten

Beim MSV Duisburg geht es nach dem turbulenten Wochenende weiter. Klar ist, dass die Zebras aktuell keinen neuen Trainer, jedoch einen neuen Sportchef benötigen.

Trainer Hagen Schmidt bleibt und darf die Mannschaft auch am kommenden Wochenende im Kellerduell bei den Würzburger Kickers führen. Das entschieden die Gremien des MSV Duisburg am Montagabend.

Bereits am Sonntag, nach der 1:3-Pleite gegen Borussia Dortmund II, gab Ivica Grlic seinen Abschied bekannt. Die MSV-Legende trat nach über einem Jahrzehnt als Sportchef der Duisburger zurück. Ein neuer Mann wird nun gesucht.

Przondziono kennt die Abläufe beim MSV

Wie RevierSport aus dem MSV-Umfeld erfuhr, wird über mehrere mögliche Grlic-Nachfolger diskutiert. Auf der Liste sollen dabei auch die Namen von Martin Przondziono (52) und Stephan Küsters (50) stehen. Alfred Nijhuis - RS berichtete - ist dagegen kein Thema.

Sowohl Przondziono als auch Küsters - sie spielten einst gemeinsam in den 2000ern beim SC Preußen Münster - sind in Duisburg keine unbekannte. Als "Head of Football & Development" ist Przondziono aktuell für Duisburgs Ausrüster "Capelli Sport" tätig. Er ist für den weiteren Ausbau sowie die strategische Ausrichtung des Bereichs Fußball bei "Capelli Sport" zuständig.

Przondziono, der einst als Geschäftsführer für den SC Paderborn tätig war, wurde schon in der Vergangenheit nachgesagt, dass er einen großen Einfluss auf Grlic gehabt haben soll und im Hintergrund beim MSV ein wenig mitmischte. Denn "Capelli" ist ein sehr wichtiger Partner für die Zebras. Die Abläufe beim MSV Duisburg dürften ihm nicht unbekannt sein.

Küsters ein Kandidat in Duisburg?

Küsters dagegen steht aktuell beim Wuppertaler SV unter Vertrag. Als Sportchef leistet der in Duisburg-Hamborn aufgewachsene Ex-Profi hervorragende Arbeit und gilt als Architekt des WSV-Erfolgs. Er wurde zuletzt immer wieder bei MSV-Spielen gesichtet und machte noch im Mai 2021 gegenüber RevierSport keinen Hehl zu seiner großen Sympathie für den MSV.

Küsters sagte damals: "Ich bin ein Duisburger Junge und drücke dem MSV immer die Daumen. Ich hoffe, dass wir den Verein bald in der 2. oder 1. Bundesliga wieder sehen werden. Dort gehört der Klub mit seinen fantastischen Fans hin." Bleibt abzuwarten, ob er an dieser Rückkehr bald nicht sogar aktiv mitwirken kann...

