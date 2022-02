U23: Schalke schießt sich für RWE warm

Am Samstag steigt das Derby zwischen Schalke II und Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West. Die S04-Reserve schoss sich schon mal warm.

Am Samstag empfängt die U23 des FC Schalke 04 den Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen.

Vier Tage vor dem Duell in der Arena (14 Uhr, RS-Liveticker) haben sich die Königsblauen warmgeschossen. Sie besiegten am Dienstag den SV Schermbeck in einem Testspiel mit 5:1 (5:1).

Das Endergebnis stand bereits zur Halbzeit auf der Ergebnistafel. Rufat Dadashov erzielte einen Doppelpack (23., 38.), die weiteren Treffer für die Knappen fielen durch ein Eigentor von Schermbecks Lukas Steinrötter (20.) sowie Marouane Balouk (32.) und Mateo Aramburu (34.). Enes Schick hatte Schermbeck in der ersten Minute zunächst in Führung gebracht. Spieler aus dem Schalker Profikader kamen am Dienstagabend nicht zum Einsatz.





Mit dem Testspiel-Sieg tankte Schalke Selbstvertrauen - und auch Spielpraxis. Denn anders als der kommende Gegner aus Essen, der am Wochenende im aufgrund des Böller-Eklats abgebrochenen Topspiel im Einsatz war, hatten die Königsblauen spielfrei. Ihr Gastspiel bei Rot Weiss Ahlen war aufgrund des Unwetters abgesagt worden.

