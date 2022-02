Besondere Kulisse im Derby zwischen Schalke II und RWE

In knapp eineinhalb Wochen treffen Schalke II und Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West aufeinander. Gespielt wird nicht wie üblich im Parkstadion.

Am übernächsten Wochenende (Samstag, 26. Februar, 14 Uhr) steigt in der Regionalliga West das Derby zwischen der U23 des FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen.

Mit Blick auf die Kulisse wird die Begegnung am 27. Spieltag in einem besonderen Rahmen stattfinden. Denn wie RWE am Donnerstagmorgen mitteilte, steigt das Duell in Schalkes Arena - und nicht im Parkstadion, wo die zweite Mannschaft üblicherweise ihre Spiele austrägt.

Gespielt wird am Samstag, 26. Februar, um 14 Uhr. Details zum Vorverkauf von Gäste-Karten möchten die Essener zeitnah bekanntgeben. Von Seiten der Gastgeber aus Gelsenkirchen gab es noch keine Ticketinformationen.





Rot-Weiss wird jedenfalls als Tabellenführer und klarer Favorit ins Spiel gehen. Schalke hingegen steht im Tabellenmittelfeld (Platz zehn), ist aber gut ins Jahr gekommen.

Für RWE wird es auch darum gehen, eine Serie fortzuführen. Seit zehn Pflichtspielen haben die Bergeborbecker nicht mehr gegen Schalkes U23 verloren. Die letzte Niederlage gab es im März 2014.

