RWO: Nach Kreyer-Doppelpack - "nur" noch neun Punkte Rückstand auf RWE

Rot-Weiß Oberhausen siegte am Samstag mit 3:1 (2:0) beim FC Wegberg-Beeck und konnte vorerst den Rückstand auf die Spitze verkürzen.

Nach der Niederlage gegen den SC Wiedenbrück (1:2) zum Jahresabschluss 2021 und der Pleite zu Jahresbeginn 2022 beim 1. FC Köln II (0:1) waren sich eigentlich alle einig: Bei der Konstanz von Rot-Weiss Essen, Preußen Münster und Fortuna Köln war's das für Rot-Weiß Oberhausen in Sachen Titelrennen und Aufstiegskampf.

Doch siehe da: RWO meldet sich zurück. Am Samstag siegte Oberhausen mit 3:1 (2:0) beim FC Wegberg-Beeck. Sven Kreyer (21., 43.) traf vor 400 Zuschauern doppelt - seine Saisontore neun und zehn. Anton Heinz (67.) besorgte das 3:0. Maximilian Fischer betrieb in der Schlussminute noch einmal Ergebniskosmetik und erzielte das 1:3.

Es war nach dem 3:0 in Mönchengladbach der zweite Auswärtsdreier in Folge. Nach dem Spiel rücken die Kleeblätter auf Platz vier vor und der Rückstand auf Tabellenführer Rot-Weiss Essen, der am Sonntag erst im Spitzenspiel gegen Preußen Münster (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Einsatz ist, konnte vorerst auf neun Punkte verkürzt werden.

FC Wegberg-Beeck: Zabel - Fischer (87. Wickum), Wilms, Redjeb, Leersmacher, Passage (84. Allwicher), Weggen, Kühnel, Abdelkarim (57. Bach), Benteke, Hasani. Rot-Weiß Oberhausen: Heekeren - Obst, Öztürk, Klaß, Obst - Holthaus (84. Lenges), Propheter - Oubeyapawa (74. Kabambi), Dorow (71. Bulut), Heinz - Kreyer (68. Boesen). Schiedsrichter: Marcel Benkhoff. Tore: 0:1 Kreyer (21.), 0:2 Kreyer (43.), 0:3 Heinz (67.), 1:3 Fischer (90.). Gelbe Karten: Kühnel - Obst, Propheter. Zuschauer: 400.

"Wir schauen von Spiel zu Spiel. Es macht jetzt keinen Sinn auf Essen, Fortuna Köln und Münster zu gucken. Wir müssen zunächst einmal eine Serie mit drei, vier Siegen in Folge hinlegen, um wieder nach oben zu schauen. Wenn uns drei Auswärtssiege gelingen, dann könnte vielleicht noch etwas gehen. Denn dann stehen die Topspiele bei uns im Stadion an", erzählte Justin Heekeren noch am Freitag gegenüber RevierSport. Die Worte des Torhüters haben sich seine Kollegen wohl zu Herzen genommen.

Nach Wegberg-Beeck heißen SV Rödinghausen und Rot Weiss Ahlen die nächsten Auswärtsaufgaben. Nach dem Auswärts-Dreierpack folgt ein Heimspiel-Doppelpack gegen Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen. Sollte RWO diese Spiele siegreich bestreiten, dann wären Rot-Weiß zurück im Aufstiegsrennen!