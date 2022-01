Wuppertaler SV: Zukunft von Trainer Björn Mehnert ist geklärt

Der Wuppertaler SV hat ein erfolgreiches Trainingslager in der Türkei absolviert. Auch, was einige Personalien angeht. Zum Beispiel die des Trainers.

Stephan Küsters und Björn Mehnert hatten schon vor der Abreise in das Türkei-Trainingslager vereinbart, dass sie sich in Belek am türkischen Mittelmeer über die Zukunft unterhalten werden. Über die des Trainers.

Das Ergebnis: Björn Mehnert wird in den nächsten Tagen einen neuen Vertrag beim Wuppertaler SV unterzeichnen. Das erfuhr RS aus dem WSV-Umfeld. "Es ist kein großes Geheimnis, dass wir weiter zusammenarbeiten wollen. Ich denke, dass das demnächst auch zu Papier gebracht wird", bestätigt Sportchef Küsters. Er ergänzt: "'Mehne' macht hier einen sehr guten Job und wir arbeiten alle gut zusammen. Es gibt aktuelle keinen Grund daran etwas zu ändern."

Björn Mehnerts bisherige Stationen im Überblick: 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009: Wuppertaler SV II (Co-Trainer) 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010: Westfalia Rhynern (Co-Trainer) 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011: SV Hohenlimburg (Spielertrainer) 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2017: Westfalia Rhynern 1. Juli 2017 bis 6. Januar 2020: SC Wiedenbrück 1. Juli 2020 bis 16. November 2020: Rot Weiss Ahlen seit 5. Dezember 2020: Wuppertaler SV

Auch Mehnert hatte immer wieder betont, wie wohl er sich an der Hubertusallee fühle. "Ich habe hier die Chance bekommen und bin darüber sehr glücklich. Ich bin stolz darauf, dass ich Trainer des Wuppertaler SV bin. Ich würde gerne weiter machen. Wir werden in der Türkei Gespräche führen", verriet der angehende Fußballlehrer noch vor dem Abflug an den Bosporus gegenüber RevierSport.

Der 45-jährige Mehnert ist seit dem 5. Dezember 2020 Trainer des Wuppertaler SV. Er formte die Bergischen in der Rückrunde der Saison 2020/2021 zu einer der stärksten Mannschaften der Liga und unterstrich seine gute Arbeit in der laufenden Spielzeit. Mehnerts Punkteschnitt als WSV-Coach: 52 Spiele, 1,98 Zähler pro Partie! Zur Winterpause liegt der WSV auf Platz zwei und reist am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum Gipfeltreffen zu Rot-Weiss Essen - vielleicht schon mit einem neuen Mehnert-Vertrag im Koffer.