Vereinssuche: RWE-Testspieler wechselt in die 3. Liga

Rot-Weiss Essen hat am Donnerstag Fabian Rüth verpflichtet. Ein weiterer Spieler, der sich zuletzt bei RWE vorstellte, wurde nun auch fündig.

Beim Trainingsauftakt am 3. Januar 2022 nahmen drei neue Spieler an den Einheiten von RWE-Trainer Christian Neidhart teil. Marius Kleinsorge wurde vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen, Fabian Rüth mittlerweile von der U23 der TSG Hoffenheim verpflichtet und Aaron Berzel erhielt bei Rot-Weiss Essen kein Vertragsangebot.

Derweil steht der Innenverteidiger kurz vor der Auflösung seines Vertrags beim FC Viktoria Köln und ist sich nach RevierSport-Informationen auch mit einem neuen Arbeitgeber einig. Wie RS erfuhr, wechselt der 29-jährige Defensivspezialist zum Sportclub Verl. Heißt: Berzel bleibt in der 3. Liga und wird mit den Ostwestfalen, wie auch zuletzt bei Viktoria Köln, um den Klassenerhalt in dieser Spielklasse kämpfen. Eine offizielle Bestätigung der Verler steht noch aus.

Berzel war erst im Juli 2021 vom Ligakonkurrenten Türkgücü München an den Sportpark Höhenberg in Köln gewechselt und hatte seitdem neun Spiele in der 3. Liga absolviert und drei im Mittelrheinpokal. Zuvor stand er auch beim TSV 1860 München, dem SV Elversberg, Preußen Münster, Darmstadt, Babelsberg und Holstein Kiel unter Vertrag. Insgesamt blickt der gebürtige Heidelberger auf 155 Drittligaspiele und 62 Regionalliga-Partien zurück. Dreimal lief er auch schon in der 2. Bundesliga auf. Nun dürften weitere Drittliga-Einsätze beim SC Verl dazukommen.