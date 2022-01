RWE: Zweiter Zugang perfekt! Neuer Sechser ist da

Rot-Weiss Essen hat nach Marius Kleinsorge für die Offensive noch einmal personell nachgelegt. Diesmal handelt es um eine Verstärkung für die Defensive.

Beim Trainingsstart am 3. Januar 2022 begrüßte Rot-Weiss Essen gleich drei neue Gesichter. Marius Kleinsorge, Aaron Berzel und Fabian Rüth.

Während schon von Tag eins feststand, dass Kleinsorge bis zum Saisonende vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen wird, wollten sich Berzel und Rüth mit positiven Eindrücken im Probetraining für einen Vertrag empfehlen. Zumindest Rüth hat es geschafft: Am Donnerstagnachmittag wurde der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler, der zuletzt für die TSG Hoffenheim II aktiv war, offiziell in Essen vorgestellt. Derweil wird Berzel, der mittlerweile seinen Vertrag bei Viktoria Köln auflöste und ablösefrei zu haben ist, nicht nach Essen wechseln.

"Wir haben uns schon länger mit Fabian beschäftigt und freuen uns, dass der Transfer nun zustande gekommen ist. Er kommt aus der Region, hat eine hervorragende Ausbildung genossen und spielt trotz seines Alters schon sehr abgeklärt. Er ist mit seiner Entwicklung aber noch nicht am Ende, wir sehen in ihm noch großes Potential", erklärt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak die Rüth-Verpflichtung.

Fabian Rüth, der in Köln geboren ist, durchlief ab der U14 sämtliche Jugendmannschaften von Bayer 04 Leverkusen und kam als U19-Spieler auch in der UEFA Youth League zum Einsatz. Anschließend wechselte er im Sommer 2020 zur U23 der TSG Hoffenheim und absolvierte seitdem 37 Spiele in der Regionalliga Südwest. Zu Beginn der Saison stand er auch im Bundesliga-Kader von TSG-Cheftrainer Sebastian Hoeneß.

"Ich wurde in der letzten Woche von der Mannschaft super aufgenommen und habe mich direkt wohl gefühlt. Ich bin davon überzeugt, dass RWE der richtige Schritt für meine weitere Entwicklung ist und ich will mit anpacken, damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen", sagte Fabian Rüth nach der Vertragsunterzeichnung.

"Fabian hat in der letzten Woche einen sehr guten Eindruck bei uns hinterlassen und sich in der kurzen Zeit schon vorbildlich integriert. Er ist ein sehr variabler Spieler, der als Linksfuß auch in der Innenverteidigung oder auf der Außenverteidiger-Position spielen kann. Mit seiner Variabilität und Zweikampfstärke wird er uns weitere Optionen geben", freut sich RWE-Trainer Christian Neidhart über den Zuwachs.