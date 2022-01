RWE: Zwei Testspieler da, Corona-Testungen alle negativ

Um 14 Uhr ist Rot-Weiss Essen am Montag in die Vorbereitung gestartet. Mit dabei waren auch zwei Probespieler.

Um 14 Uhr hat Rot-Weiss Essen die Vorbereitung für die Restrunde in der Regionalliga aufgenommen. Mit dabei waren auch drei neue Gesichter. Vom 1. FC Kaiserslautern wurde Marius Kleinsorge vom 1. FC Kaiserslautern bis zum Ende der Saison ausgeliehen.

Zudem stellen sich ab sofort zwei Probespieler vor. Zum einen Aaron Berzel von Viktoria Köln. Der 29-jährige Innenverteidiger kam in dieser Saison neun Mal für die Höhenberger zum Einsatz.

Neben ihm stellt sich zudem der 20-jährige Fabian Rüth von der TSG Hoffenheim II vor. Der defensive Mittelfeldspieler kam in der Regionalliga Südwest in den letzten beiden Jahren auf 37 Einsätze. RWE-Trainer Christian Neidhart betonte: "Das sind Positionen, auf denen wir suchen. Jetzt schauen wir uns die Spieler an und dann sehen wir weiter."

Positiv: Alle Corona-Testungen bei Rot-Weiss Essen waren negativ. Auch personell sah es wieder deutlich besser aus. Nur Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss), David Sauerland und Isaiah Young (Schutz-Quarantäne) fehlten. Dafür mischten Oguzhan Kefkir, Daniel Heber und Michel Niemeyer nach langen Verletzungen wieder mit.

Aus der U19 war ein Trio mit am Start. Ben Heuser, Kapitän Guiliano Zimmerling und Mustafa Kourouma durften sich bei den Profis zeigen.