Preußen Münster: Knappe Niederlage gegen Zweitligisten

Der SC Preußen Münster reagierte schnell auf die Testspielabsage des MSV Duisburg und spielte stattdessen am Sonntag gegen einen Zweitligisten - und schlug sich ordentlich.

Mit 0:1 unterlag Regionalligist Preußen Münster am Sonntag beim Zweitliga-Vertreter SC Paderborn, der mit seiner zweiten Garde antrat. Kelvin Ofori schoss in der 80. Minute das Siegtor für die Ostwestfalen über die Münsterländer.

"Es war ein sehr ansprechender Test mit einer sehr guten Leistung von uns gegen einen Zweitligisten. Wir waren sehr mutig, haben versucht früh zu stören und zu pressen, hätten in der einen oder anderen Situation vielleicht noch etwas ruhiger agieren können. In der zweiten Hälfte wurde es etwas wilder, wir hatten auch da sehr gute Torchancen – belohnen uns aber nicht und bekommen sogar noch ein Gegentor. Dennoch war das ein sehr guter Test für uns gegen einen guten Gegner", resümierte SCP-Trainer Sascha Hildmann.

SC Paderborn: Zingerle – Ananou (62. Dörfler), Correia, van der Werff, Carls – Stiepermann, Henke, Ofori, Thalhammer – Pröger, Cuni (62. Owusu). Zingerle – Ananou (62. Dörfler), Correia, van der Werff, Carls – Stiepermann, Henke, Ofori, Thalhammer – Pröger, Cuni (62. Owusu). Preußen Münster: Schulze Niehues – Schauerte (62. Mause), Scherder (46. Ziegele), Hoffmeier (46. Borgmann), Frenkert (46. Thiel) – Remberg (62. Di Piero), Klann (62. Kloth), Deters (46. Holtby) – Teklab (62. Schröder), Langlitz (46. Bidemann), Farrona Pulido (62. Kwadwo). Tor: 1:0 Ofori (80.)

Am nächsten Samstag (15. Januar, 14 Uhr) testet der Tabellen-Dritte der Regionalliga West beim Oberligisten Eintracht Rheine. Eine Woche später, Samstag, 22. Januar (14 Uhr), kommen dann die Sportfreunde Lotte in das Stadion an der Münsteraner Hammer Straße zum ersten Restrunden-Spiel der Regionalliga-West-Saison 2021/2022.