Corona-Alarm: RWE-Trainingslager in Belek kurzfristig abgesagt

Schock für Rot-Weiss Essen! Bis zuletzt hatte RWE darauf gehofft, dass das Trainingslager in der Türkei durchgeführt werden kann. Am Sonntagmittag musste RWE die Reise absagen.

Corona-Alarm an der Essener Hafenstraße: Rot-Weiss Essen hat das geplante Trainingslager, das ursprünglich von Montag, 10. Januar, bis Sonntag, 16. Januar, im türkischen Belek bezogen werden sollte, aufgrund von mehreren Corona-Fällen in der Mannschaft und im Staff kurzfristig abgesagt.





Diese wurden bei den am Samstag - vor dem Spiel gegen den SV Meppen - durchgeführten PCR-Testungen, die vorsorglich und zusätzlich zu den regelmäßigen Schnelltestungen vorgenommen wurden, entdeckt. Zudem gibt es zwei Verdachtsfälle, die erst kürzlich direkten Kontakt zu Infizierten hatten und deren PCR-Tests daher noch nicht aussagekräftig sind. Die Verantwortlichen von RWE haben nach Bekanntwerden der positiven Fälle die Sachlage erneut analysiert und aus einer Gesamtverantwortung für Rot-Weiss Essen daher gemeinschaftlich entschieden, dass eine sichere Reise nicht zu gewährleisten ist.

Wir sind nicht bereit, dieses Risiko zu tragen und bereiten uns nun in Essen bestmöglich auf den Ligastart vor. Jörn Nowak

"Seit einigen Tagen haben wir sowohl die Pandemielage in der Türkei selbst als auch in unserer Mannschaft genauestens beobachtet und daher seit Vorbereitungsstart regelmäßige Schnell- sowie am Samstag abschließende PCR-Tests durchgeführt. Leider brachte diese abschließende Testung positive Fälle hervor, so dass wir uns dazu entschieden haben, unser Trainingslager abzusagen. Wegen der ansteckenderen Omikron-Variante sowie einer 14-tägigen Quarantäne-Pflicht in der Türkei würden wir bei Reiseantritt ein hohes Risiko eingehen, das sowohl die Gesundheit unserer Mannschaft als auch den Pflichtspielauftakt gegen den WSV gefährden würde. Wir sind nicht bereit, dieses Risiko zu tragen und bereiten uns nun in Essen bestmöglich auf den Ligastart vor", erklärt Sportdirektordie Absage. Auch der SV Meppen, der RWE am Samstag mit 2:1 besiegte , wurde am Sonntag von den positiven Corona-Fällen bei RWE unterrichtet. Zuletzt hatte der Drittligist auch vier Corona-Fälle zu beklagen.

Besonders leid tut es uns für die zahlreichen Fans und Sponsoren, die uns in die Türkei begleiten wollten. Wir werden allen Reiseteilnehmern eine angemessene Kompensation anbieten. Marcus Uhlig

, RWE-Vorstandsvorsitzender, ergänzt zu den Nowak-Ausführungen: „Diese Entscheidung, die wir intern gemeinschaftlich gefällt haben, ist uns nicht leicht gefallen. Wir sind und waren fest davon überzeugt, dass ein Trainingslager ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Saison sein kann. Wir tragen jedoch eine Verantwortung für alle mitreisenden Personen und ihre Gesundheit und können zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass noch weitere Spieler beziehungsweise. Staff-Mitglieder eine Viren-Last in sich tragen. Besonders leid tut es uns für die zahlreichen Fans und Sponsoren, die uns in die Türkei begleiten wollten. Wir werden allen Reiseteilnehmern eine angemessene Kompensation anbieten."

Rot-Weiss Essen informiert auch, dass positiv getestete Personen sich ebenso wie die Verdachtsfälle sofort in Quarantäne begeben haben. Sämtliche Betroffenen zeigen bislang keine oder nur milde Symptome.

Noch vor wenigen Tagen hatte RWE beschlossen, dass das Trainingslager auf jeden Fall durchgeführt werden soll - bis zu den vorhandenen PCR-Ergebnissen am Sonntag.