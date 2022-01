RWE: So ist der Stand beim Türkei-Trainingslager

Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, was das Türkei-Trainingslager von Regionalliga-West-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen betrifft. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Rot-Weiss Essen hat entschieden, dass das geplante Türkei-Trainingslager auch absolviert wird. Obwohl einige Profiklubs, wie zum Beispiel Zweitligist FC Schalke 04, auf ihren geplanten Aufenthalt in Belek verzichten, wird RWE an die türkische Mittelmeerküste reisen.

"Wir freuen uns alle, dass die Reise nun doch stattfinden kann und wir eine schöne Zeit in Belek verbringen werden", heißt es in einer E-Mail von Jürgen Ohagen, dessen Reisebüro die offizielle RWE-Fanreise organisiert, an die Teilnehmer. Rund 50 Essener werden am Montag, 10. Januar, um 7.40 Uhr von Düsseldorf aus mit der Mannschaft Richtung Antalya fliegen.

Knapp 20 Kilometer vom Flughafen entfernt, im Hotel Papillon Ayscha in Belek, wird RWE-Trainer Christian Neidhart seine Schützlinge dann bis Sonntag, 16. Januar, auf die Regionalliga-West-Restrunde vorbereiten. Nur Kevin Holzweiler (Reha nach Kreuzbandriss) fehlt. Der Abflug aus Antalya ist dann für Sonntagabend 17.50 Uhr angesetzt. In dieser Zeit plant der Regionalliga-West-Tabellenführer auch zwei bis drei Testspiele. Die Gegner und Anstoßzeiten sollen aber erst vor Ort bekannt gegeben werden.

RWE wird das Türkei-Trainingslager coronabedingt mit einer abgespeckten Reisegruppe antreten. So verzichten zum Beispiel Geschäftsstellenmitarbeiter und auch Aufsichtsratsmitglieder, inklusive des Vorsitzenden Andre Helf, auf das Belek-Trainingscamp. Auch Vereinsboss Marcus Uhlig wird die Reise nicht antreten.

Zur Erinnerung: Auch der erste Restrundengegner von Rot-Weiss Essen, der Wuppertaler SV, wird sich vom 9. bis zum 16. Januar in Belek vorbereiten. Am 23. Januar (Sonntag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es dann zum Gipfeltreffen: Erster gegen Zweiter, RWE gegen WSV.