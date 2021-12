Fortuna Köln: Trainer Ende über das Ziel und Zu- sowie Abgänge

19 Spiele, 42 Punkte, Platz drei, fünf Zähler Rückstand bei einer weniger ausgetragenen Partie auf Spitzenreiter Rot-Weiss Essen: Fortuna Kölns Trainer ist mit der Hinrunde sehr zufrieden.

Alexander Ende über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Wir ziehen ein rundum positives Fazit. Die Hinrunde war bei uns mit viel Spaß versehen, mit viel Emotionen und sie war vor allen Dingen sehr spannend. Besonders gut gefallen hat mir die defensive Stabilität unserer Mannschaft. Hier hat wirklich jeder nach hinten mitgearbeitet und das verinnerlicht, was wir von unserem Team verlangen. Wir konnten uns auf alle Spieler verlassen - nicht nur auf die ersten Elf! Das eine oder andere Unentschieden war in der Entstehung ärgerlich:"

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Kurz und knapp: Wir haben weder mit Zu- noch Abgängen geplant. Wir werden mit dem aktuellen Kader auch ins neue Jahr gehen."

… die Ziele für 2022:

"Wir wollen einfach da weitermachen, erfolgreich Fußball spielen, wo wir 2021 aufgehört haben. Unser Ziel ist es Mitte des Jahres immer noch eine Chance zu haben, oben anzuklopfen. Dafür müssen wir immer wieder Woche für Woche unsere Mannschaft in eine gute Verfassung bringen, auch auf mentaler Ebene. Wir starten zum Beispiel bei Rot Weiss Ahlen, dann kommt Rot-Weiss Essen. Wir müssen verinnerlichen, dass es nur von Spiel zu Spiel geht. Die nächste Partie ist dann Ahlen, nur darauf ist unser Fokus in der Vorbereitung gerichtet."

… die Vorbereitung:

"Wir werden kein Trainingslager absolvieren. Am 3. Januar starten wir wieder. Wir werden gegen den MSV Duisburg, 8. Januar, bei uns im Stadion testen. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Einen Tag später spielen wir gegen Bergisch Gladbach und am 15. Januar steht dann die 3. Runde im Mittelrheinpokal beim Landesligisten Germania Teveren an."