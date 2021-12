FC Wegberg-Beeck: Tiago Estevao hält Sieg in Düsseldorf fest

Der FC Wegberg-Beeck hat sich mit einem 3:1-Sieg bei Fortuna Düsseldorf II in die Winterpause verabschiedet. Vor allem Tiago Estevao war am Ende der viel umjubelte Held.

Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie hat der FC Wegberg-Beeck im letzten Spiel des Jahres bei der U23 von Fortuna Düsseldorf einen 3:1-Sieg eingefahren.

Jonathan Benteke brachte die Gäste nach einer guten Viertelstunde in Führung, Oliver Fink glich prompt aus. In der zweiten Hälfte hatte Wegberg-Beeck wiederum den besseren Start auf seiner Seite. Justin Hoffmans traf zum 1:2 aus Fortuna-Sicht, Shpend Hasani packte in der Nachspielzeit endgültig den Deckel drauf.

Fortuna Düsseldorf II: Langhoff - Göckan, Ndouop (63. Kalonji), Touglo, Uchino, Özkan, Fink, Geerkens, Köther, Mansfeld (67. Kuhinja), Niemiec. Langhoff - Göckan, Ndouop (63. Kalonji), Touglo, Uchino, Özkan, Fink, Geerkens, Köther, Mansfeld (67. Kuhinja), Niemiec. FC Wegberg-Beeck: Estevao - Hoffmanns, Hühne, Passage, Post, Fehr, Kühnel, Weggen, Wilms, Benteke (85. Leersmacher), Hasani (90.+4 Fischer). Schiedsrichter: Jörn Schäfer. Tore: 0:1 Benteke (18.), 1:1 Fink (24.), 1:2 Hoffmanns (50.), 1:3 Hasani (90.+2).

"Wir haben den Sieg verdient. Die Mannschaft hat unheimlich gekämpft und wollte diesen Dreier. Wir freuen uns alle, dass wir mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen", freute sich Friedel Henßen, Sportchef der Beecker gegenüber RevierSport.

Vor allem Torwart-Talent Tiago Estevao erwischte einen echten Sahnetag und sicherte am Ende den Dreier für die Mannschaft von Trainer Mark Zeh. Der 19-Jährige vertrat die etatmäßige Nummer eins Stefan Zabel, der mit einer Magen-Darm-Grippe ausfiel. "Stefan ist unsere Nummer eins. Aber wenn Tiago spielt, haben wir keine Sorge. Er bringt immer Top-Leistungen. Der Junge ist talentiert. Er hat uns in Düsseldorf in einigen Eins-gegen- eins-Situationen sowie Distanzschüssen von Oliver Fink gerettet. Wie die ganze Mannschaft hat auch Tiago seinen Anteil an diesem Dreier", lobte Henßen Talent Estevao, der sein 5. Regionalligaspiel (sechs Gegentore) absolvierte.

In Mönchengladbach unter den Fittichen von Uwe Kamps

Bei Borussia Mönchengladbach hatte Estevao eine hervorragende Torwartschule unter Fohlen-Legende Uwe Kamps genossen und sich dafür im Jugendbereich über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Später spielte er gar im Nachwuchs von Bayer Leverkusen und dem FC Porto. Seit dem Sommer 2021 steht er beim FC Wegberg-Beeck unter Vertrag.