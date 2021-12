RWE gegen Bonn: Ohne Kapitän, mit Doppelspitze - so startet RWE

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt am Freitagabend ab 19.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) den Bonner SC zum letzten Heimspiel des Jahres 2021. Die Aufstellungen.

Rot-Weiss Essen bestreitet ab 19.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) gegen den Bonner SC sein letztes Heimspiel in diesem Jahr. Vor dann 6800 Zuschauern wird RWE mit einer Doppelspitze Simon Engelmann und Zlatko Janjic auflaufen. Kapitän Dennis Grote fehlt erstmals in dieser Saison. Er hat mit einer Magen-Darm-Grippe zu kämpfen.

"Es ist das letzte Heimspiel vor Weihnachten. Da ist es doch klar, dass wir uns mit einem positiven Gefühl von der Hafenstraße, von unseren Fans verabschieden wollen. Das ist das einzige Ziel für Freitag - drei Punkte!", betonte Trainer Christian Neidhart bereits vor der Partie.

Rot-Weiss Essen: Davari - Plechaty, Herzenbruch, Rios Alonso, Bastians - Young, Tarnat, Dürholtz, Harenbrock - Janjic, Engelmann. Davari - Plechaty, Herzenbruch, Rios Alonso, Bastians - Young, Tarnat, Dürholtz, Harenbrock - Janjic, Engelmann. Bank: Golz, Kourouma, Heim, Voelcke, Kaiser, Sauerland, Langesberg, Heuser, Krasniqi. Bonner SC: Birk - Keita, Fiedler, Goralski, Gonzalez - Fillinger, Teixeira - Mukanya, Afamefuna, Güler - Pommer. Bank: Depta, Braun, Bezerra-Ehret, Takahara, Berg, Somuah, Tackie Sai, Monteiro,

Der Essener Erfolgscoach - Punkteschnitt in dieser Saison: 2,28 Zähler pro Partie - setzt neben der Doppelspitze Engelmann/Janjic auf das bekannte Personal. Im Tor spielt Daniel Davari, die Viererkette davor bilden Sandro Plechaty, Felix Herzenbruch, Enrique Rios Alonso und Felix Bastians. Davor spielen Luca Dürholtz und Niklas Tarnat, der Grote ersetzt. Im offensiven Mittelfeld sollen dann Isaiah Young und Cedric Harenbrock wirbeln. Neidhart muss auf die Langzeitverletzten Daniel Heber, Michel Niemeyer, Oguzhan Kefkir und Kevin Holzweiler sowie eben auch Kapitän Grote verzichten.

Wir stellen uns auf hoch motivierte Bonner ein, die jeden Punkt im Kampf ums sportliche Überleben benötigen. Das wird kein Spaziergang am Freitag. Christian Neidhart

Der RWE-Trainer warnt aber seine Mannschaft vor den abstiegsbedrohten Bonnern. "Sie haben jetzt mit Daniel Zillken einen neuen Sportchef, der alles unter die Lupe nimmt. Da steht jeder unter Beobachtung und will sich dem neuen sportlichen Verantwortlichen natürlich auch zeigen. Und wo kann man sich besser präsentieren als in Essen? Hier sind alle heiß und wollen ihr bestes Gesicht zeigen. Wir stellen uns auf hoch motivierte Bonner ein, die jeden Punkt im Kampf ums sportliche Überleben benötigen. Das wird kein Spaziergang am Freitag", sagt Neidhart.

Daniel Zillken, neuer Sportchef in Bonn, ist heiß auf die Partie in Essen. Er sagte unter der Woche: "Wir können uns weder mit Rot-Weiß Oberhausen noch mit Rot-Weiss Essen vergleichen. Aber klar ist auch: Weiße Fahne hissen gilt nicht! Ich hoffe, dass unser Trainerteam den Jungs einen guten Matchplan auf den Weg gibt. Freitagabend, Hafenstraße, das hat Flair. Das kann auch bei unseren Jungs Kräfte freisetzen. Die Motivation wird top sein. Wir wollen volle Pulle Gas geben und in Essen etwas holen. Das ist keine Kaffee-Tour."