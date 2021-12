Regionalliga West: Erste Spielabsage des Wochenendes perfekt

Auch der 20. Spieltag der Regionalliga West kann nicht wie geplant mit allen Paarungen über die Bühne gehen. Ein Samstagsspiel wurde am Freitagnachmittag abgesagt.

Und schon wieder ist der SC Fortuna Köln von einer Spielabsage betroffen. Das für Samstag geplante Auswärtsspiel des Titelanwärters beim FC Wegberg-Beeck fällt aus. Das gaben die Beecker am Freitag gegen 15 Uhr bekannt.

Aktuell hat die Fortuna mit dem Beeck-Spiel und der noch zu austragenden Partie in Lotte zwei Nachholspiele. Beide Partien wurden noch nicht neu terminiert.





Fortuna Köln hatte bereits am Mittwochabend ein Nachholspiel gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln bestritten. 1:1 ging das Derby in der rheinländischen Metropole aus.

Die Fortuna rangiert nach 18 Spielen und 39 Punkten auf Platz vier in der engen Spitzengruppe - Wuppertaler SV, Preußen Münster, Rot-Weiss Essen, Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen - der Regionalliga West. WSV (am Samstag in Rödinghausen), SCP (am Samstag in Aachen), RWE (am Freitag gegen Bonn) und RWO (am Samstag in Velbert gegen Uerdingen) könnten mit Siegen der Fortuna am Wochenende wieder etwas davoneilen. Jedoch hat diese dann die zwei Nachholspiele gegen Lotte und Wegberg-Beeck noch in der Hinterhand.