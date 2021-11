SF Lotte: "Wir wollen RWE unruhig, nervös machen"

Die Sportfreunde Lotte beenden ihre Englische Woche mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenführer. Am Samstag geht es ab 14 Uhr (RS-Liveticker) bei Rot-Weiss Essen los.

Sechs Spiele in Folge hatten die Sportfreunde Lotte verloren, bevor am vergangenen Samstag der Befreiungsschlag gelang. Mit 4:1 besiegte die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann Rot Weiss Ahlen. Am Mittwoch sollte im Nachholspiel gegen den SC Wiedenbrück nachgelegt werden. Doch daraus wurde nichts. Wiedenbrück siegte in Lotte mit 2:0.

"Dass war ein sehr unglückliches Spiel für uns. Luis Allmeroth verschuldet beide Elfmeter und muss nach guten 30 Minuten auch mit Gelb-Rot vom Platz. Das Spiel ist jetzt aber abgehakt und wir konzentrieren uns nur auf Samstag - auf die schwere, aber auch sehr reizvolle Aufgabe bei Rot-Weiss Essen", sagt Steinmann.

Im Essener Fanlager wird vor der Partie wahrscheinlich nur über die Höhe des RWE-Sieges gesprochen. Kein Wunder, wenn der Tabellenführer den 17. der Liga empfängt. Doch der Lotte-Coach hat einen Plan für das Highlightspiel - bis Donnerstag wurden 9200 Karten verkauft.

Wenn wir so auftreten, lange die Null halten, dann geht da auch was in Essen. Wir wollen RWE unruhig, nervös machen. Es ist doch in der Liga bekannt, dass das RWE-Publikum unruhig wird, wenn es nicht läuft. Das kann unsere Chance sein. Andy Steinmann, Lotte-Trainer

"Die Kulisse wird natürlich gigantisch sein. Das sollte unsere Jungs beflügeln. Sie sollen das alles aufsaugen", betont Steinmann und verrät seinen Plan: "Wir haben eine Chance, wenn wir so auftreten, so leidenschaftlich um jeden Ball kämpfen, wie beim 1:2 gegen Oberhausen. Da haben wir das Gegentor mit der letzten Aktion des Spiel bekommen. Sehr bitter! Die Jungs müssen aber jetzt das RWO-Spiel in den Kopf bekommen und sich daran entsinnen. Wenn wir so auftreten, lange die Null halten, dann geht da auch was in Essen. Wir wollen RWE unruhig, nervös machen. Es ist doch in der Liga bekannt, dass das RWE-Publikum unruhig wird, wenn es nicht läuft. Das kann unsere Chance sein."

Steinmann muss an der Hafenstraße auf fünf Mann verzichten. Allmeroth ist gesperrt. Zudem fehlen die verletzten Drilon Demaj, David Buchholz, Manasse Fionouke und Cinar Sansar.