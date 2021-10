Alemannia Aachen: Lazarett hat sich ein wenig gelichtet

Alemannia Aachen steckt im Abstiegskampf der Regionalliga. In dieser schwierigen Situation lichtet sich zumindest das Aachener Lazarett.

Alemannia Aachen konnte schon am vergangenen Wochenende auf die zuletzt angeschlagenen Hamdi Dahmani, Jannik Mause, Dustin Zahnen und Oluwabori Falaye zurückgreifen. Alle befinden sich auch in dieser Woche voll im Training.

Weiterhin pausieren müssen dagegen Lars Oeßwein (Muskelfaserriss) sowie die Langzeitverletzten Nils Blumberg und Frederic Baum (beide Kreuzbandriss).

Die Alemannia trifft am Mittwoch im Mittelrheinpokal bei Oberligist Viktoria Arnoldsweiler an und am Samstag geht es dann in der Regionalliga zum Spitzenreiter Rot-Weiss Essen (14 Uhr, RevierSport-Liveticker).

Vor diesen Spielen hat RS auch mit Geschäftsführer Martin Bader gesprochen.