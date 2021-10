Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen verpflichtete am Mittwoch Niklas Tarnat. Abends feierte der 23-Jährige dann sein Pflichtspieldebüt im RWE-Trikot.

Rot-Weiss Essen gab am Mittwoch die Verpflichtung von Niklas Tarnat bekannt. Der 23-Jährige war zuletzt vereinslos und konnte deshalb auch nach dem Transferfenster vom Regionalliga-Spitzenreiter an die Hafenstraße gelotst werden. Bis zum Sommer stand der RWE-Neuzugang bei Hannover 96 unter Vertrag und spielte dort für die U23. Tarnat war Kapitän und absolvierte insgesamt 62 Partien in der Regionalliga Nord (zwei Tore, neun Vorlagen). Für die Profis kam er zu zwei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga.





Der defensive Mittelfeldspieler ist der Sohn des ehemaligen Bayern-Stars Michael Tarnat, der in seiner Karriere fast 200 Partien für die Münchner bestritt und 2001 die Champions League gewann. Sohn Niklas wurde in der Jugend bei Hannover und Bayern München ausgebildet. Nach 13 Regionalliga-Begegnungen für die Reserve-Mannschaft des Rekordmeisters wechselte er 2018 zurück nach Hannover. Nun folgt der Schritt ins Ruhrgebiet.

Beim Niederrheinpokal-Spiel gegen den Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk (7:0) stand Essens neue Nummer 31 – nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Transfers – prompt in der Startelf.

Er machte eine starke Partie und überzeugte mit einer guten Technik, viel Übersicht und Spielverständnis. Kurzum: ein sehr gelungenes Debüt. Auch RWE-Trainer Christian Neidhart lobte den Neuzugang: "Dafür, dass es sein erstes Spiel nach zwei oder drei Trainingseinheiten war, hat er es richtig gut gemacht. Es war ein guter Einstand. Man konnte schon sehen, wie clever er sich auf dem Platz verhält."

Der Coach erklärte die Verpflichtung wie folgt: "Jörn Nowak hatte ihn schon vorher mal auf dem Radar. Damals war die Konstellation bei Hannover allerdings noch so, dass er dort den Vertrag verlängern wollte. Das hat sich dann alles anders entwickelt. Von den Kandidaten, die wir zuvor im Training hatten, waren wir nicht komplett überzeugt. Bei Niklas waren wir total überzeugt. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist ein junger Spieler mit viel Entwicklungspotenzial."

Ob Tarnat bereits am Samstag gegen den SC Wiedenbrück (14 Uhr) sein Liga-Debüt für RWE feiert, ist noch offen.