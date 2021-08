KFC Uerdingen: Erster Test steht, erste Spieler im Anflug

Am Dienstag gab der KFC Uerdingen bekannt, dass er in der Regionalliga starten will. Sonntag steigt der erste Test.

Es bleibt betriebsam beim KFC Uerdingen. Am Dienstag gab der Klub bekannt, dass er trotz eines Insolvenzantrages für den Stammverein in der Regionalliga West an den Start gehen will. Und das aufgrund des Insolvenzantrages mit einem Abzug von neun Punkten. Ab sofort kann der KFC damit beginnen, eine Mannschaft aufzubauen, die ein Wunder vollbringen muss, wenn sie den Klassenerhalt erreichen will. Klar ist jetzt auch, wann der erste Test über die Bühne gehen wird. Und zwar am Sonntag. Um 16 Uhr geht es gegen den VfR Fischeln - genau sechs Tage vor dem ersten Liga-Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen. Im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung der Krefelder in Oppum stellt sich die Mannschaft vor, auch wenn sie noch nicht fertig sein kann. Für die kommenden Tage wurden erste Spielervorstellungen angekündigt. Generell bittet der KFC ab 10:30 zu seiner Saisoneröffnung. Um 11 Uhr beginnt der sportliche Teil mit einem Testspiel der U19 gegen die U19 von Oppum. Um 13 Uhr spielt der SV Oppum gegen den TV Grafenberg. Um 16 Uhr findet dann das erste Testspiel des KFC statt. Der Eintritt zur Saisoneröffnung ist frei. Dauerkarten können im Rahmen der Veranstaltung erworben werden, der KFC wird seine Heimspiele im Stadion der SSVg Velbert austragen.

Zur Startseite