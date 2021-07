RWE: Neidhart über 9:0 und Young-Kurzeinsatz

Mit einem 9:0-Erfolg beendete Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen das Trainingslager. Isaiah Young wurde nach Einwechslung wieder ausgewechselt.

Zum Abschluss des Trainingslagers in Herzlake feierte Rot-Weiss Essen einen bequemen 9:0-Sieg gegen Bezirksligist ASC Grün-Weiß Wielen. Es war die Sorte Testspiel, die weniger Aussagekraft hat, so unterschiedlich waren die Kräfteverhältnisse.

Nichtsdestotrotz tun Tore nunmal gut, nicht nur den Torjägern Simon Engelmann und Zlatko Janjic, die je zwei Mal trafen. Der Meinung war auch RWE-Trainer Christian Neidhart. „Das gibt ein bisschen Selbstvertrauen, dass man ein paar Tore gemacht hat, ein paar schöne herausgespielt hat“, erklärte er nach der Partie gegenüber RevierSport.

Es war der Schlusspunkt intensiver Tage in Herzlake. „Es war wichtig, dass wir einen schönen Abschluss haben. Gerade nach Donnerstag. Wenn du so am vorletzten Tag Kraft und Schnelligkeit trainierst, dann sind die Oberschenkel ganz schön dick. Das hat man gesehen“, erkannte der 52-Jährige.

Um so zufriedener war der Trainer, dass seine Mannschaft sich so spielfreudig präsentierte. „Ich bin froh, dass wir das gut angenommen und das Tempo hoch gehalten haben.“ Taktisch hätte so ein Spiel nicht den größten Wert.

Neidhart scherzt über Young-Auswechslung

Neidhart wechselte zur Pause komplett durch. Auch Isaiah Young kam in die Partie, musste aber bereits nach 20 Minuten wieder raus. „Seine Leistung war so schlecht…“, nein, Neidhart scherzte.

Denn auch Sandro Plechaty, der für Young kam, wollte unbedingt spielen. Das sei abgesprochen gewesen. Keiner der beiden Spieler wollte auf Einsatzzeit verzichten. Auch sie wollten vor der Heimreise offenbar eine Portion Selbstbewusstsein tanken.