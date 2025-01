Der SV Schermbeck wird als einer von sehr wenigen Oberligisten - und das deutschlandweit - ein Trainingslager im warmen Süden beziehen.

Nicht schlecht für einen Fünftliga-Vertreter! Der westfälische Oberligist SV Schermbeck reist vom 15. bis zum 20. Januar in die Türkei nach Belek.

In diesem Zeitraum wird Trainer Engin Yavuzaslan an der türkischen Riviera seine Mannschaft auf die Oberliga-Rückrunde vorbereiten. Am 18. Januar testet der Oberliga-Fünfte dann auch in der Türkei gegen den Wuppertaler SV aus der Regionalliga West.

"Mehrere Sponsoren haben sich bereit erklärt uns das bisher Geleistete in der Saison zu verniedlichen. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben einfach mal herumgesponnen, wie das denn wäre mal ins Trainingslager zu fliegen. Und die Sponsoren haben dann ernst gemacht. Fantastisch", freut sich Coach Yavuzaslan, der als Schermbeck-Trainer immer noch keine Partie verloren hat.

13 Spiele, acht Siege, fünf Remis: eine hervorragende Bilanz, die Yavuzaslan vorweisen kann. Damit das auch so bleibt, wird allen voran in der Türkei hart gearbeitet. Das kündigt der 43-Jährige schon einmal an: "Das wird keine Klassenfahrt und auch kein Urlaub. Wir werden brutal unter den uns zur Verfügung stehenden Bedingungen arbeiten. Allen voran werde ich in die taktischen Dinge sehr tief gehen können. Zudem ist solch ein Trainingslager als Teambuildingmaßnahme immer goldwert."

Auch wenn die Schermbecker nur zwei Punkte hinter Aufstiegsplatz zwei zurücklegen, ist die Regionalliga für den Klub kein Thema. Yavuzaslan betont: "Wir bleiben unserer Linie treu und wollen sportlich weiter liefern. Das ist schon eine Mammutaufgabe. Für mich ist der VfL Bochum II schon durch. Und Siegen hat drei Spiele weniger als die Konkurrenz. Also: Worüber sprechen wir da?"

Yavuzaslan peilt mit seiner Mannschaft auch eine starke Rückrunde an. Und das sieht er auch als sehr realistisch an, er sagt: "Die freien Tage habe ich alles mal Revue passieren lassen und bin komplett in mich gekehrt. Ich muss sagen, dass diese Mannschaft den Tod eines Mitspielers, eine Rückrunde mit nur einem Sieg und eine neue Saison mit fünf sieglosen Spielen überstanden hat. Diese Mannschaft kann nichts mehr schocken! Wenn eine Mannschaft nach diesen Schicksalsschlägen es verdient hat eine gute Saison zu spielen, dann die des SV Schermbeck." Und das Türkei-Trainingslager ist die erste Belohnung.