Rot Weiss Ahlen gibt Veränderungen im Kader bekannt: Patrick Polk und Tobias Heering werden Ahlen verlassen, zwei Talente aus der U19 rücken in den Kader.

Vor zwei Tagen startete Rot Weiss Ahlen in die Wintervorbereitung. Der Oberligist steht zur Winterpause im Tabellenmittelfeld. Zwei festen Bestandteilen des Hinrunden-Kaders wurde nun mitgeteilt, dass sie den Verein verlassen müssen.

Dazu zählt erstens Defensiv-Routinier Patrick Polk. Der 31-jährige Innenverteidiger war erst im Sommer von Ligakonkurrent TuS Ennepetal nach Ahlen gewechselt. Eigentlich hatte der gebürtige Bochumer mit Regionalliga-Erfahrung im vergangenen Sommer einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der 1,90-Meter-Hüne kommt auf 13 Einsätze und drei Torbeiteiligungen - trug gegen TuS Bövinghausen und im Westfalenpokal sogar die Kapitänsbinde.

Auch Tobias Heering war erst im Sommer des zurückliegenden Jahres zum RWA gewechselt. Der 23-Jährige kam ebenfalls von einem Klub aus derselben Liga, dem SV Westfalia Rhynern. Nur selten startete Heering, kam über die Rolle eines Rotationsspielers nie hinaus.

"Es war keine leichte Entscheidung, aber im Hinblick auf die Entwicklung und Zielsetzung unserer Mannschaft haben wir diesen Schritt für notwendig erachtet", erklärt Ahlen-Sportvorstand Dennis Kocker über Vereinsmedien. In der Erklärung heißt es ebenfalls: "Trotz ihres Engagements und ihrer Leistungen hat sich der Verein in Abstimmung mit dem Trainerteam dazu entschieden, in der Rückrunde der Oberliga-Saison andere sportliche Schwerpunkte zu setzen."

Die Entscheidung des Vereins sei den Spielern in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt worden, heißt es in der Erklärung des Vereins weiter. Allem Anschein nach hat die sportliche Perspektive der beiden in Nachwuchsleistungszentren ausgebildeten Spielern gefehlt.

Rot Weiss Ahlen will offensichtlich einen neuen Weg gehen. Für die beiden Abgänge rücken zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs nach: Mit Constantin Niculai und David Szmardrowski, die bereits in der Hinrunde Oberliga-Erfahrung sammelten, werden zwei Spieler aus der eigenen U19 fest in den Kader der ersten Mannschaft rücken.

"Die Integration von jungen Spielern aus der eigenen Jugend ist ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie. Wir freuen uns, dass Constantin und David ihre Chance ergriffen haben und nun Teil des Oberliga-Teams sind", sagt Sportvorstand Kocker.